Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücret sınırında, yoksulluk sınırı 55 bin TL'ye dayandı!

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Mart 2024 sonuçları açıklandı. Zamlarla birlikte açlık ve yoksulluk sınırlarında artış kaydedildi.

"FİYAT ARTIŞLARI GEÇİM ŞARTLARINI AĞIRLAŞTIRDI"

Raporda, "Temel mal ve hizmetlerde görülen artış geçim şartlarını her geçen gün daha da olumsuz etkilemektedir. Yapılan araştırmada; marketlerde ürün. bazlı fiyatların -ramazan ayı indirimi gerekçesiyle- seçim öncesi aşağı çekildiği gözlemlendi. Fakat buna rağmen özellikle gıda fiyatlarında artış devam etti ve başta dar ve sabit gelirli kesimler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini etkileyen fiyat artışları geçim şartlarını ağırlaştırdı. Ücret gelirlerinin satın alma gücü her geçen ay düşmeye devam etmektedir. " denildi.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRET SINIRINDA

TÜRK-İŞ Konfederasyonunun yaptığı araştırmanın 2024 Mart ayı sonucuna göre;Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 16.792,99 TL’ye çıktı.

YOKSULLUK SINIRI 55 BİN TL'YE DAYANDI

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlariçin yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 54.700,32 TL’ye,

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21.831,13 TL’ye yükseldi.







