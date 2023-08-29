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Türk-İş açıkladı: Açlık ve yoksulluk sınırı 40 bin liraya dayandı

29.08.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk-İş'in Ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre gıda enflasyonu aylık yüzde 4,64 olurken açlık sınırı da 12 bin lirayı aştı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 15 bin 813 liraya ulaştı.

Türk-İş açıkladı: Açlık ve yoksulluk sınırı 40 bin liraya dayandı

Türk İş'in Ağustos ayına ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması yayımlandı.

Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 12 bin 198 liraya, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 39 bin 733 liraya yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 15 bin 813,15 liraya ulaştı.

Asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,63 oranında gerçekleşti. Sekiz aylık gıda enflasyonu yüzde 50,02 olarak saptandı.

Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 77,04 olurken 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 107,89 olarak hesaplandı.

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Anahtar Kelimeler:
açlık ve yoksulluk sınırı

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