FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türk-İş açlık sınırını açıkladı: Asgari ücretle arasındaki fark dikkat çekti

Türk-İş açlık sınırını açıkladı: Asgari ücretle arasındaki fark dikkat çekti

30.12.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk-İş 2022 Aralık ayı araştırma sonuçlarına göre, açlık sınırı 8 bin 130 lira, yoksulluk sınırı 26 bin 485 lira olarak açıklandı. Aynı araştırmada bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 10 bin 612,76 liraya yükseldi. Geçtiğimiz günler asgari ücret 8 bin 506 lira olarak açıklanmış, Türk-İş 9 bin liranın altında kaldığı için asgari ücret masasında yer almamıştı. Açlık sınırıyla asgari ücret arasındaki 376 liralık fark ise dikkat çekti.

Türk-İş açlık sınırını açıkladı: Asgari ücretle arasındaki fark dikkat çekti

Türk-İş 2022 Aralık ayı araştırma sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 8 bin 130,56 liraya yükseldi. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 26 bin 483,93 liraya, bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 10 bin 612,76 liraya yükseldi.

GGG

GIDA ENFLASYONU VURGUSU

Türk-İş’ten yapılan açıklamada ise, “Sabit-dar gelirli bireyler ile hanelerin bu ayda da eriyen alım güçleri genel enflasyon seviyesinin üzerinde seyreden gıda enflasyonu yüzünden daha da gerilemektedir. 26 bin 485 TL’ye çıkan toplam harcama gereği, kuşkusuz bir çalışanın alması gereken ücret düzeyi değildir. Yapılan hesaplamayla, dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir hayat sürebilmesi için hanesine girmesi gereken toplam gelir hesaplanmaktadır” denildi.

Asgari ücrette yeni gelişme! 1 Ocak'tan itibaren... Asgari ücrette yeni gelişme! 1 Ocak'tan itibaren...

ASGARİ ÜCRET İLE 376 LİRALIK FARK

2023'te geçerli olacak asgari ücret geçtiğimiz günlerde 8 bin 506 lira olarak açıklanmıştı. Türk-İş teklifini 9 bin lira olarak duyurmuş ve beklentilerinin altında kalan asgari ücret masasında yer almamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücreti açıklarken gerek görülmesi halinde 2023'te bir ara zam yapılabileceğini duyurmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O belediyeden zam hamlesi! En düşük maaş 12 bin 650 lira olduO belediyeden zam hamlesi! En düşük maaş 12 bin 650 lira oldu
Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!
SGK önünde dev kuyruk! Haberi duyan koştuSGK önünde dev kuyruk! Haberi duyan koştu
Anahtar Kelimeler:
açlık sınırı türk iş

En Çok Okunan Haberler

Aydın Valisi Aksoy duyurdu: Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti

Aydın Valisi Aksoy duyurdu: Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı!

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırı!

Değerli kağıtların bedeli belli oldu!

Değerli kağıtların bedeli belli oldu!

Fiyatlara yansıyacak mı? Elektriğe yüzde 16 indirim gelmişti! Jet çağrı yaptı

Fiyatlara yansıyacak mı? Elektriğe yüzde 16 indirim gelmişti! Jet çağrı yaptı

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

EYT'den yararlanmak isteyenler dikkat! Dolandırıcılar ortaya çıktı

EYT'den yararlanmak isteyenler dikkat! Dolandırıcılar ortaya çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.