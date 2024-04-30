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TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı: Asgari ücreti şimdiden solladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
30.04.2024 14:58
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Türk-İş'in Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasına göre Nisan ayında açlık sınırı bu yıl ilk kez asgari ücreti geçti.

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı: Asgari ücreti şimdiden solladı

TÜRK-İŞ'in açıkladığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasına göre Nisan ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ya da bilinen adıyla açlık sınırı 17 bin 725 TL’ye yükseldi.

Böylelikle 17 bin 2 TL'lik asgari ücret bu yıl ilk kez açlık sınırının altında kaldı.

Araştırmaya göre, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ya da diğer adıyla yoksulluk sınırı 57 bin 736 TL’ye yükseldi. Aynı araştırmaya göre, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 22 bin 991 TL oldu.

GIDA ENFLASYONU HIZLANDI

Türk-İş’in verilerine göre Nisan ayında mutfak enflasyonu da hızlandı.

Bu dönemde Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 5,55 oranında gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
açlık ve yoksulluk sınırı
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