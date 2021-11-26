Türk-İş gıda endeksinde rekor artış! Yoksulluk sınırı 10 bin 396 liraya yükseldi

Türk-İş tarafından yapılan, 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının Kasım ayı sonucu, gıda maddeleri fiyatlarında artışın devam ettiğini ortaya koydu. Gıda fiyatları Kasım'da aylık yüzde 3,18, yıllık yüzde 26,82 arttı. Böylelikle Türk-İş Gıda Endeksi'nde endeks tarihinin en hızlı artışı yaşandı.

Buna göre Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Kasım'da aylık yüzde 3,2 olurken, yıllık bazda ise yüzde 26,8 olarak kaydedildi.

Yıllık bazda görülen bu rakam 2006'dan bu yana yayımlanan endeks tarihinin en hızlı artışı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son açıklanan enflasyon verileri ülke genelinde gıda enflasyonun yüzde 27,4 düzeyinde gerçekleştiğini göstermişti.

Türk-İş raporuna göre Dövizde yaşanan artış, elektrik, doğalgaz, benzin fiyatlarına yansıması, üretim girdi maliyetlerindeki yükselme, temel mal ve hizmetlere gelen yüksek zamlar, dar ve sabit gelirli milyonlarca ailenin geçim şartlarını daha da ağırlaştırdı.

AÇLIK SINIRI 3 BİN 192 TL

Ekim'de ilk kez 10 bin TL'yi aşan dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının bu ay 10 bin 396 TL'ye yükseldiği açıklanırken, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 192 TL'ye yükseldi.

Raporda "2021 yılının ilk gününden itibaren aylık 2.825,90 TL olarak yürürlüğe giren net asgari ücret halen açlık sınırının altındadır. Bu ay itibariyle tek bir kişinin yaşama maliyeti de net asgari ücreti 1.078 TL geçti." denildi.

