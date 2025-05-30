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TÜRK-İŞ Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!

TÜRK-İŞ'in verilerine göre mayıs ayında, açlık sınırı 25 bin 92 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 81 bin 734 TL'ye yükseldi. Nisan ayında açlık sınırı 24 bin 35 TL ve yoksulluk sınırı 78 bin 291 TL'ydi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 32 bin 463 TL’ye çıkarak asgari ücreti 10 bin TL'den fazla aştı.

TÜRK-İŞ Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!
Ezgi Sivritepe

TÜRK-İŞ mayıs ayı açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı. Buna göre mayıs ayında açlık sınırı 25 bin 92 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 81 bin 733 TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ'in verilerine göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 25 bin 92 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 81 bin 733 TL’ye yükseldi.

Nisan ayında açlık sınırı 24 bin 35 TL, yoksulluk sınırı ise 78 bin 291 TL'ydi.

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YAŞAMA MALİYETİ ASGARİ ÜCRETİ 10 BİN LİRANIN ÜZERİNDE!

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 32 bin 463 TL’ye çıkarak asgari ücreti 10 bin TL'den fazla aştı.

Çalışmada haneye giren tek asgari ücret ile bir ailenin temel gıda harcamasını karşılayabilmesinin mümkün olmadığı belirtilirken, yürürlükte olan asgari ücretin vatandaşların aileleriyle birlikte temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek gelir olma niteliğinden uzak olduğu ifade edildi.
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MUTFAK ENFLASYONU ARTTI

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,40 oranında gerçekleşirken, mutfak enflasyonunda 12 aylık değişim yüzde 32,28, yıllık ortalama artış ise yüzde 47,62 olarak gerçekleşti.

Hissenet
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