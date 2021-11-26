FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: Toplumun yüzde 90'ını memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: Toplumun yüzde 90'ını memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz

26.11.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, aralıkta başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Atalay, "Özellikle rakamı açıklamamaya gayret ediyoruz. Çünkü muhatap onlar. Onlar ilk olarak söylesinler; ne veriyorlar. İnşallah önümüze toplumun yüzde 90'ını memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz, gelmezse katılmayız" dedi.

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: Toplumun yüzde 90'ını memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, eğitim çalışmaları kapsamında Ankara'ya gelen sendika üyesi kadınlar ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atalay, beraberindekilerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesinin önüne geldi. Atalay'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Atalay, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

'35-40 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR'

Anıtkabir çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atalay, aralıkta başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Yarım asırdır Türk-İş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet masada. Dün de ifade etmiştim; bu yapıya itiraz ediyorum, bugün de itiraz ediyorum. Hükümet ile işveren beraber olduğu zaman istediği asgari ücreti çıkartıyorlar bu ülkede. 7 milyonun üzerinde asgari ücretli; Türkiye'nin en büyük toplu pazarlığı bu. 7 milyonu çoluğu çocuğu buna dahil edildiğinde 35- 40 milyonu ilgilendiriyor. Geçmişte bu rakam belirleme ücretiydi, şu anda maalesef bu rakam geçim ücreti oldu. Geçimi bırak geçinememe ücreti oldu bu rakam. Bununla ilgili denilmesi gerekeni, biz 1,5 aydır Maliye Bakanımızla, Çalışma Bakanımızla defalar kere görüşme imkanı bulduk. Onlar bizim düşüncülerimizi Sayın Cumhurbaşkanına aktarıyorlar. Önümüzdeki günlerde de beraber bir daha bir araya geleceğiz" dedi.

'ENFLASYON YÜZDE 21-22'

Ergün Atalay, pazartesi günü Türk-İş'in katılacağı komisyonu tespit edip bakanlığa bildireceklerini belirterek, "1 Aralık'ta arkadaşlarımız toplantıya katılacak. Özellikle ben rakamı hükümetten, işverenden bekliyorum. Bizim bununla ilgili düşüncelerimiz, veriler ortada. Türk-İş Başkanlar Kurulu'nda bu konuları bir aydır görüşüyoruz. Şu anda asgari ücret 2 bin 825 lira. Son yarım asırdır bütün asgari ücretleri incelediğimiz zaman enflasyonun yüzde 90'larda olduğu dönemde yüzde 106 zam Erbakan'ın zamanında alınmış. Şimdi hükümetin açıkladığı enflasyon yüzde 21-22. Ama raflardaki, pazarlardaki enflasyon ona uymuyor. Yani insanlar pazara, markete, bakkala gittiği zaman açıklanan enflasyonun üzerinde bir malı daha pahalıya alıyorlar" diye konuştu.

'AYIN 1'İNİ BEKLİYORUZ'

Atalay, bu rakamları bakanlığın önüne koyduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bize ayın 1’inde rakamları getirsinler. Bununla ilgili Türk-İş'in duracağı yer ortada. Bugüne kadar 5 kere imzalamışız. Özellikle rakamı açıklamamaya gayret ediyoruz. Çünkü muhatap onlar. Onlar ilk olarak söylesinler; ne veriyorlar. Biz duracağımız, geleceğimiz yeri biliyoruz. Burada asgari ücret 3 bin 500 lira olursa yüzde 26, yüzde 30 alırsan 3 bin 360 lira, bu 4 bin lira olursa yüzde 42. Yani rakamlar böyle gidiyor. Ama bir görelim önümüze ne getirecekler. Bir siyasi parti çıkıyor 4 bin diyor, diğeri 4 bin 100 diyor, bizim dışımızdaki sendikalar biri 5 bin diyor, 7 bin diyen var. Bunları söylemek kolay. Ben de güzel bir rakam söylerim ama söylediğimle aldığımızın arasında uyum olması lazım. Türk-İş olarak yıllardır buna dikkat ediyoruz. Ayın 1’ini bekliyoruz. İnşallah önümüze müspet, milletin tebessüm edebileceği; belki toplumun yüzde yüzü memnun olmaz ama dörtte üçünü, yüzde 90'ının memnun edecek bir rakam gelirse 'evet' deriz, gelmezse katılmayız." (DHA)

Son Dakika: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Türk-İş ile uzlaşmaya yakınızSon Dakika: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Türk-İş ile uzlaşmaya yakınız
Asgari ücrette son durum: Kim, ne kadar istedi?Asgari ücrette son durum: Kim, ne kadar istedi?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: Makul bir rakamda...Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması: Makul bir rakamda...
PARTNER"Nasıl yendik ama!""Nasıl yendik ama!"
Yoksulluk sınırı 10 bin 396 liraya yükseldiYoksulluk sınırı 10 bin 396 liraya yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı

DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Soruyu duyunca basın toplantısını terk etti

Soruyu duyunca basın toplantısını terk etti

Başkan Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon açıklaması

Başkan Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon açıklaması

Türk-İş'ten ilk açıklama: Makul bir rakamda...

Türk-İş'ten ilk açıklama: Makul bir rakamda...

Çalışanlar dikkat! Asgari ücretle birlikte artacak

Çalışanlar dikkat! Asgari ücretle birlikte artacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Merkez Bankası'ndan 'döviz kuru' açıklaması

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Merkez Bankası eski yöneticisinden Türk Lirası çağrısı

Merkez Bankası eski yöneticisinden Türk Lirası çağrısı

Faturalarda yeni dönem başlıyor

Faturalarda yeni dönem başlıyor

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.