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Türk-İş’ten TÜİK’e "asgari ücret" tepkisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.12.2020 18:04 | Son Güncelleme

İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için üçüncü kez toplandı.

Toplantıda TÜİK temsilcisi bekar bir işçinin asgari geçim tutarını 2 bin 792 lira 10 kuruş olarak açıkladı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. Komisyon gelecek hafta son kez toplanacak.

Video konferansla yapılan ve yaklaşık 3 saat süren toplantıya ev sahipliği yapan Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, Türk-İş heyetinin görüş ve taleplerini sunmasının ardından TÜİK temsilcisinin bekar bir işçinin asgari geçim tutarına dair rakamları paylaştığı kaydedildi.

TÜİK'in bekar bir işçinin asgari geçim tutarını ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak açıkladığı belirtildi.

Açıklamada "Kasım ayına ait bu rakamlar, ülke gerçeklerini kesinlikle yansıtmıyor. Aralık ayı ve gelecek yıl enflasyon verisi göz önünde bulundurulduğunda, bu rakamların daha da düşük kalacağı ortada" ifadeleri yer aldı.

"Beklentilerin altında”

TÜİK'in açıkladığı rakamın sadece bekar işçi için geçerli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Mevcutta aylık 2 bin 324 lira olan asgari ücretle geçinilmediğini işverenler de hükümet de gayet iyi biliyor. Görüşmelerin başından beri dile getirdiğimiz insan onuruna yakışır bir ücret. Bunu savunmaya devam ediyoruz. TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlar, maalesef çalışanların beklentilerinin altında kaldı” denildi.

Türk-İş açıklamasında 7 milyon kişinin asgari ücretle geçinmek zorunda kaldığını belirterek "Enflasyon, geçim şartları ve ele geçen asgari ücret miktarı herkesin malumu. Bu nedenle işveren ve hükümet, insanların tebessüm edeceği, mutlu olacağı bir rakamı masaya getirmeli. Daha önce de söylediğimiz gibi, çalışanların kabul edeceği bir rakam olursa Türk-İş olarak buna 'evet' deriz. İşveren ve hükümetten tekliflerini bekliyoruz. Gelecek teklife göre, durumu yeniden değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

DİSK asgari ücretin net 3 bin 800 lira olmasını ve vergiden muaf tutulmasını talep ediyor.

Asgari ücret açlık sınırının altında

2019'da yüzde 26,1, 2020'de yüzde 15 artırılan net asgari ücret şu an 2 bin 324 lira. Hükümet, yüzde 8’lik 2021 enflasyon hedefine göre artırımda bulunursa, asgari ücret 2 bin 510 liraya yükselecek.

Ancak Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Eylül ayına ait araştırmasına göre Türkiye'de dört kişilik bir aile için açlık sınırı 2 bin 447 liraya, yoksulluk sınırı ise 7 bin 973 liraya yükseldi.

DHA, DW/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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