Türk Telekom’dan Babalar Günü’ne özel kampanya

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, Babalar Günü’ne özel hazırladığı kampanya ile müşterilerine avantajlı bir teknoloji deneyimi sunuyor. Kampanya kapsamında, Türk Telekom mobil ve evde internet müşterilerine özel avantajlı koşullarla akıllı telefon ve yeni nesil aksesuarlar kullanıcıyla buluşuyor.

Türk Telekom, Babalar Günü’ne özel hayata geçirdiği kampanya ile sevdiklerine teknoloji dolu bir hediye vermek isteyen müşterilerine cazip bir fırsat sunuyor. 18-25 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan faydalanmak isteyen Türk Telekom mobil ve evde internet müşterilerinin 3 aydan 12 aya kadar taahhüt vermesi yeterli oluyor.

BABALAR İÇİN AKILLI VE TEKNOLOJİK HEDİYELER

Türk Telekom, Babalar Günü Kampanyası kapsamında 5G uyumlu akıllı telefonları avantajlı koşullarla müşterileriyle buluşturuyor. Kampanya dahilinde Türk Telekom’un sunduğu özel fiyat ve ödeme seçenekleriyle Apple, Samsung, Xiaomi, Tecno, Oppo, Hiking ve farklı birçok markaya ait akıllı telefon ve yeni nesil aksesuarlar satın alınabiliyor. Babalar Günü’nde teknolojik bir hediye arayanlar için öne çıkan fırsat, farklı ihtiyaç ve bütçelere hitap eden geniş cihaz seçenekleri sunuyor.

Babalar Günü’ne özel hazırlanan kampanyada, seçili iPhone ve Samsung S Serisi akıllı telefonlar peşin fiyatına 3 taksit avantajıyla sunuluyor. Ayrıca seçili akıllı telefon modelleri ve yeni nesil aksesuarlarda peşin fiyatına 6 taksit imkânının yanı sıra 5.000 TL’ye varan indirim fırsatları da sunularak teknoloji tutkunlarına avantajlı alışveriş olanakları sağlanıyor. Türk Telekom, Babalar Günü’nde teknolojiseverlere hem şık hem de işlevsel akıllı telefon ve yeni nesil aksesuar alternatifleri sunarak avantajlı kampanyasıyla da müşterilerinin bütçesine katkıda bulunuyor.

Türk Telekom’un Babalar Günü’ne özel kampanyası hakkında detaylı bilgiye Türk Telekom mağazaları ve emagaza.turktelekom.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.