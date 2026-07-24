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Türk Telekom’dan dijital geleceğe milli Ar-Ge imzası

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, teknoloji birikimi, güçlü yatırımları, mühendislik kabiliyeti ve uygulama yetkinliğiyle yalnızca bugünün değil geleceğin teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor.

Türk Telekom’dan dijital geleceğe milli Ar-Ge imzası

Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" yolculuğunda öncü rol üstlenen Türk Telekom, yenilikçi teknolojileri hayata geçirmenin yanı sıra geliştirdiği yerli ve milli çözümlerle geleceğin dijital dünyasını şekillendiriyor. Yapay zekâ, 6G, kuantum teknolojileri ve akıllı altyapılar gibi stratejik alanlara odaklanan Türk Telekom, Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesine değer katıyor. Ar-Ge'yi kurum kültürünün temel yapı taşlarından biri olarak konumlandıran Türk Telekom, son iki yıldır milli patent başvurularındaki liderliğini sürdürürken, Ar-Ge projeleri, akademik yayınlar ve uluslararası standartlara sunduğu katkılarla Türkiye’nin küresel teknoloji ekosistemindeki konumunu güçlendirdi.

“AR-GE’Yİ TÜRKİYE’NİN KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜ ARTIRAN STRATEJİK BİR ALAN OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türk Telekom olarak yalnızca teknolojiyi kullanan değil; üreten, geliştiren ve ihraç eden bir Türkiye hedefi için kararlılıkla çalışıyoruz. Milli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojiler, patentlerimiz, akademik çalışmalarımız ve uluslararası standartların oluşmasına sunduğumuz katkılar bu vizyonun en somut göstergeleridir. Son beş yıldır sektörün yatırım lideri olarak Türkiye’yi geleceğin teknolojilerine hazırlıyor, Ar-Ge’yi yalnızca yeni teknolojiler geliştiren bir faaliyet olarak değil, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıran stratejik bir alan olarak değerlendiriyoruz. Yapay zekâdan yeni nesil haberleşme teknolojilerine, kuantum güvenliğinden dijital altyapılara kadar uzanan geniş bir alanda geliştirdiğimiz çözümlerle yarının ihtiyaçlarını bugünden şekillendiriyoruz. Uluslararası kuruluşlarda üstlendiğimiz aktif rol ile geleceğin iletişim teknolojilerinin kurallarının belirlendiği platformlarda ülkemizin bilgi birikimini ve mühendislik yetkinliğini temsil ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yaptığımız her çalışma, yalnızca Türk Telekom için değil, ülkemizin teknoloji üretme kapasitesi için de stratejik bir değer oluşturuyor. Türk Telekom olarak yerli bilgi birikimini yüksek katma değerli teknolojilere dönüştürmek, Türkiye’nin teknoloji üretme kapasitesini daha da ileri taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

MİLLİ PATENT BAŞVURUSUNDA LİDERLİK SÜRÜYOR

2025 yılında patent başvurularını yüzde 20'nin üzerinde artırarak toplam 921 başvuruya ulaşan Türk Telekom, üst üste ikinci kez Türkiye’de en çok patent başvurusu yapan kuruluş oldu. Geliştirdiği çözümlerin fikri mülkiyet hakkını alan Türk Telekom’un patent portföyü; yapay zekâ destekli ağ yönetimi, 5G ve ötesi teknolojiler ile 6G haberleşme teknolojileri, kuantum güvenli iletişim, Wi-Fi algılama teknolojileri, veri merkezi çözümleri ve akıllı altyapılar gibi geleceğin kritik teknoloji alanlarını kapsıyor.

Türk Telekom’dan dijital geleceğe milli Ar-Ge imzası 1

ULUSLARARASI STANDARTLARA GÜÇLÜ KATKI

Türkiye’nin küresel teknoloji ekosistemindeki etkinliği ise Türk Telekom’un uluslararası standart geliştirme çalışmalarına yaptığı katkıyla daha da güçlendi. Birleşmiş Milletler'in telekomünikasyon sektöründeki standartları belirleyen Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Küresel Wi-Fi standartlarını belirleyen Kablosuz Genişbant Birliği (WBA) ve dünya genelinde açık kaynak yazılım teknolojilerini yürüten Linux Foundation bünyesindeki LF Broadband gibi oluşumlarda yönetsel roller üstlenen Türk Telekom, uluslararası standartlara sunduğu katkı sayısını 2025 yılında yüzde 237 artırdı. Türk Telekom, 6G ağ mimarileri, yapay zekâ tabanlı servisler, Entegre Algılama ve Haberleşme (Integrated Sensing and Communication – ISAC), IoT cihazlarının kablosuz enerji transferi, zaman senkronizasyonu, kuantum teknolojileri ve otonom ağ yönetimi gibi geleceğin teknolojilerini kapsayan stratejik alanlardaki çalışmalarıyla dijital geleceğin şekillenmesine öncülük eden küresel oyuncular arasında yer almayı sürdürdü.

BİLİMSEL ÜRETİME DAYALI AR-GE FAALİYETLERİ

Geleceğin teknolojilerine yönelik üniversitelerle iş birlikleri yürüten ve bilimsel üretimi Ar-Ge’nin temel taşlarından biri olarak konumlandıran Türk Telekom, 2025 yılında akademik yayın sayısını 131'e çıkararak yapay zekâ, yeni nesil haberleşme teknolojileri, kuantum teknolojileri ve geleceğin dijital altyapılarına yönelik çalışmalarıyla uluslararası bilimsel literatüre katkı sunmaya devam etti.

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