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Türk vatandaşı olma şartı değişmişti! Merak edilen soru yanıt buldu! BES'te yabancılar devlet katkısı alacak mı?

13.05.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Türk vatandaşlığına geçmek isteyen yabancıların şartları değiştirilmişti. Eski yönetmelikte, vatandaşlık alabilmek için 250 bin dolarlık konut almak yeterliyken bu sınır 400 bin dolara yükseltilmişti. Öte yandan 500 bin dolar katkı payı ile emeklilik sistemine katılan yabancılara da aynı hak tanınmıştı. Peki Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olacak yabancılara devlet katkısı verilecek mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Türk vatandaşı olma şartı değişmişti! Merak edilen soru yanıt buldu! BES'te yabancılar devlet katkısı alacak mı?

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yabancıların, Türk vatandaşlığı kazanmak için Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) yatıracağı en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarına devlet katkısı alamayacağını bildirdi.

YENİ İMKANLAR TANITILMIŞTI

SEDDK'den yapılan duyuruda, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik uyarınca en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı SEDDK tarafından belirlenen fonlarda tutma ve 3 yıl sistemde kalma şartıyla BES'e yatıran yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilmesine imkan tanındığı hatırlatıldı.

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Bahsedilen yabancı katılımcıların, halihazırda BES katılımcılarına sağlanan yüzde 30 oranındaki devlet katkısından yararlanma durumları hakkında tereddütlerin olduğu belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Devlet katkısı uygulamasına dayanak teşkil eden 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca bir katılımcının BES'e yatırdığı katkı payından devlet katkısı alabilmesi için sağlaması gereken koşullar kapsamında, katılımcının Türk vatandaşı olması veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi kapsamında yer alması gerekmektedir. Bu çerçevede, istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanmak üzere BES'e en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı yatıran yabancı katılımcıların bu işlem esnasında Türk vatandaşlığı kazanmamış olmasından dolayı devlet katkısı alabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Uygulamanın diğer detaylarına ilişkin düzenleme ve duyurular bilahare kurumumuzca yapılacaktır." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete BES
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