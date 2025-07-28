Türk zeytinyağı raflardan toplanıyor! 'Derhal bırakın' uyarısı geldi, yasal sınırı 6 kat aştı para iadesi yapılacak

Türkiye'de üretilern KAVAK markasına ait 1 litrelik zeytin prinası yağı, Fransa’da yapılan denetimlerde güvenli sınırın çok üzerinde kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle acil olarak geri çağrıldı.
Fransa Gıda Güvenliği Kurumu’nun geçtiğimiz aylarda yaptığı bildirime göre, ürün artık halk sağlığı açısından tehlikeli sınıfında değerlendiriliyor. Üzerinde “Hayat Kaynağı” ve “Özel Bir Kalite” ifadelerinin bulunduğu, cam şişede satılan ürün, KAVAK markasıyla Fransa’da yaygın olarak dağıtılmıştı.
Analizlerde, ürünün içeriğinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) oranının 13,7 mg/kg olduğu tespit edildi. Bu oran, Avrupa Birliği’nin izin verdiği azami 2 mg/kg sınırının yaklaşık altı katı. PAH bileşenleri, uzun vadede kanser riski taşıyan maddeler arasında yer alıyor.
Marka: KAVAK
Ürün: Zeytin prinası yağı – 1L (Huile de grignons d'olive 1L)
GTIN: 8011845300554
Lot No: L.24208 1A
TETT: 26/01/2026
Satış Aralığı: 05.12.2024 – 20.05.2025
Satış Alanı: Tüm Fransa
Fransız yetkililer, bu ürünü satın almış olanlara şu uyarılarda bulundu:
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