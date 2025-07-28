Türk zeytinyağı raflardan toplanıyor! 'Derhal bırakın' uyarısı geldi, yasal sınırı 6 kat aştı para iadesi yapılacak

Türkiye'de üretilern KAVAK markasına ait 1 litrelik zeytin prinası yağı, Fransa’da yapılan denetimlerde güvenli sınırın çok üzerinde kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle acil olarak geri çağrıldı.

Fransa Gıda Güvenliği Kurumu’nun geçtiğimiz aylarda yaptığı bildirime göre, ürün artık halk sağlığı açısından tehlikeli sınıfında değerlendiriliyor. Üzerinde “Hayat Kaynağı” ve “Özel Bir Kalite” ifadelerinin bulunduğu, cam şişede satılan ürün, KAVAK markasıyla Fransa’da yaygın olarak dağıtılmıştı.

GÜVENLİK SINIRINI 6 KAT AŞTI

Analizlerde, ürünün içeriğinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) oranının 13,7 mg/kg olduğu tespit edildi. Bu oran, Avrupa Birliği’nin izin verdiği azami 2 mg/kg sınırının yaklaşık altı katı. PAH bileşenleri, uzun vadede kanser riski taşıyan maddeler arasında yer alıyor.



GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER

Marka: KAVAK

Ürün: Zeytin prinası yağı – 1L (Huile de grignons d'olive 1L)

GTIN: 8011845300554

Lot No: L.24208 1A

TETT: 26/01/2026

Satış Aralığı: 05.12.2024 – 20.05.2025

Satış Alanı: Tüm Fransa

PARA İADESİ YAPILACAK

Fransız yetkililer, bu ürünü satın almış olanlara şu uyarılarda bulundu:

