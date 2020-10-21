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Turkcell'de TVF'ye hisse devrine onay verildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.10.2020 14:45 | Son Güncelleme

Turkcell genel kurulunda yönetim kontrolünün TVF'ye geçmesini ve hisse devrini sağlayacak değişikliklere onay verildi.

Turkcell'de TVF'ye hisse devrine onay verildi

Turkcell hissedarları şirketin yönetim kontrolünün Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) geçmesini sağlayacak ana sözleşme değişikliklerini onayladı.

Böylece Turkcell'in kurucu ortaklarının hisselerini TVF'ye devretmesi için gereken koşullar da tamamlanmış oldu.

Genel kurulda şirketin yönetim kurulu üye sayısını yediden dokuza çıkaran, TVF'nin hisselerinin bir bölümüne imtiyaz veren ve böylece yönetim kontrolünü TVF'ye geçmesine imkan veren karar kabul edildi.

Genel Kurul toplantısının yüksek bir katılımla gerçekleşmiş olmasının şirkete değer kattığını belirten Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, yayımlanan bültende "Genel Kurulumuza iştirak eden ve oy kullanan tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyorum. (Bu kararla) Ana Sözleşmemiz değişerek, hissedarlarımız çözüm noktasında buluştu... Genel Kurul sonrası gerçekleşmesi öngörülen hisse devirlerinin Turkcell'in piyasa değerine katkı sağlayacağına ve şirketimizin yerli yabancı tüm yatırımcılar için doğru adres olmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Toplantıya katılan hissedarların %93'ü ana sözleşme değişikliklerine onay verdi.

Genel kurul toplantısına katılan Finansal Yatırımcılar Derneği (FİNYAD) Başkanı Ali Bahçuvan, "Yönetim kurulu üye sayısını artıran ve imtiyazlı hisse değişikliğini içeren ana sözleşme değişikliği kabul edildi. Muhalefet şerhi veren olmadı. İlk defa bu kadar önemli kararların alındığı bir genel kurul toplantısı bu kadar sorunsuz geçti" dedi.

Turkcell hissedarları ayrıca 2019 kârından 811.6 milyon lira, yani hisse başına 0.37 lira brüt temettü dağıtılmasını onayladı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Haziran ayında ülkedeki en karmaşık ve ihtilaflı ortaklık hikayelerinden birinde düğümü çözerek Turkcell'in kontrol payını almak için şirketin hissedarlarıyla anlaştı.

Turkcell'in kurucu ortaklarından Telia ve Çukurova Holding paylarını TVF'ye satmalarıyla iki büyük ortak TVF ve Rus milyarder Mikhail Fridman'ın yatırım aracı LetterOne olacak.

KAYNAK:REUTERS

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Geçmiş olsun.
türkceli çökerttiler koca şirketi yediler neden çünkü çok karlı bir şeydi devlet teşekkülleri bitti şimdi sıra özellere geldi
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