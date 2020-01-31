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Turkcell, veri gizliliğinde dünya devleriyle çalışacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 10:24 | Son Güncelleme

Şirket, veri gizliliği konusunda çalışan dünyanın en büyük kuruluşu Uluslararası Veri Gizliliği Profesyonelleri Birliği'ne üye oldu

İSTANBUL (AA) - Turkcell, kişisel verilerin korunması ve gizlilik konusunda çalışmalar yürüten dünyanın en büyük veri gizliliği kuruluşu olan Uluslararası Veri Gizliliği Profesyonelleri Birliği'ne (IAPP) üye oldu.

Turkcell'in açıklamasına göre, Amazon, Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft, T-Mobile, Verizon gibi dünya devlerinin de üyesi olduğu IAPP, dünya genelinde veri gizliliği konularını tanımlayarak, bu konuda yapılması gereken çalışmalara destek veriyor.

Kuruluş aynı zamanda dünyada veri gizliliği konusundaki uygulamaların gelişmesine de katkı sağlıyor. Turkcell, IAPP üyeliğinin yanı sıra AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne uygun olarak şirket içerisinde bir de Veri Koruma Görevlisi atadı. Yeni atanan Veri Koruma Görevlisi, ilgili kurumlarla koordinasyonun yanı sıra şirket içerisindeki kişisel verilerin korunmasına dair tüm süreçlerin yönetimini üstlenecek.

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan Turkcell Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, önemi her geçen gün artan verinin gizliliği ve korunması konularının şirketlerin en önemli gündemlerinden biri haline geldiğini bildirdi.

Turkcell olarak en başından beri müşterilerin veri gizliliğine son derece önem vererek, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen kurallara sıkı sıkıya bağlı bir şekilde hareket ettiklerini anlatan Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Bununla birlikte teknolojinin hızına bağlı olarak değişen uygulamaları ve standartları yakından takip ediyoruz. Bizim gibi geniş müşteri ağına sahip dünyadaki diğer dev şirket profesyonelleriyle yakından çalışmak ve yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla Uluslararası IAPP'ye üye olduk. Yine yurt dışında da hizmet verdiğimiz için AB düzenlemelerine uygunluk açısından şirket içerisinde Veri Koruma Görevlisi belirledik. Bu konuya katkı sağlayan ulusal ve uluslararası tüm inisiyatiflerde söz sahibi olarak müşterilerimizin verisinin korunması konusunda da dünya standartlarında çalışmaya devam edeceğiz."

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