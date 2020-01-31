Turkcell, veri gizliliğinde dünya devleriyle çalışacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell, kişisel verilerin korunması ve gizlilik konusunda çalışmalar yürüten dünyanın en büyük veri gizliliği kuruluşu olan Uluslararası Veri Gizliliği Profesyonelleri Birliği'ne (IAPP) üye oldu.

Turkcell'in açıklamasına göre, Amazon, Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft, T-Mobile, Verizon gibi dünya devlerinin de üyesi olduğu IAPP, dünya genelinde veri gizliliği konularını tanımlayarak, bu konuda yapılması gereken çalışmalara destek veriyor.

Kuruluş aynı zamanda dünyada veri gizliliği konusundaki uygulamaların gelişmesine de katkı sağlıyor. Turkcell, IAPP üyeliğinin yanı sıra AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne uygun olarak şirket içerisinde bir de Veri Koruma Görevlisi atadı. Yeni atanan Veri Koruma Görevlisi, ilgili kurumlarla koordinasyonun yanı sıra şirket içerisindeki kişisel verilerin korunmasına dair tüm süreçlerin yönetimini üstlenecek.

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan Turkcell Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, önemi her geçen gün artan verinin gizliliği ve korunması konularının şirketlerin en önemli gündemlerinden biri haline geldiğini bildirdi.