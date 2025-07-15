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Türkiye 2.sırada! Avrupa'da neredeyse tüm ülkeleri solladık, çocuklu ailelerin ise yarıdan fazlası...

Okulların tatil olması ve havaların ısınması ile beraber tatile gitmek isteyen vatandaşların araştırmaları da başladı. Ancak, Eurostat verilerine göre Türkiye’de halkın yüzde 57,4’ü evden uzakta bir haftalık tatilin masrafını karşılayamıyor. Özellikle çocuklu ailelerde bu oran yüzde 72'ye kadar çıkıyor. Türkiye 1 haftalık tatili karşılayamayanlar ülkelerin arasında ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye 2.sırada! Avrupa'da neredeyse tüm ülkeleri solladık, çocuklu ailelerin ise yarıdan fazlası...
Ezgi Sivritepe

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), ülkelerin evden uzakta geçirilecek yıllık bir haftalık tatilin ücretini karşılayamama oranlarını açıkladı. Eurostat'ın verilerine göre, 2024 yılında, Avrupa ülkelerinde 16 yaş ve üzeri nüfusun 1 haftalık tatil masraflarını karşılayamama oranı ortalama yüzde 27 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye 2.sırada! Avrupa da neredeyse tüm ülkeleri solladık, çocuklu ailelerin ise yarıdan fazlası... 1

TÜRKİYE 2. SIRADA!

Yılda bir haftalık tatile parası yetmeyen nüfus oranında yüzde 58,6 Romanya zirvede yer alırken onu yüzde 57,4 Türkiye izledi. Buna karşılık en düşük oranlar yüzde 8,9 ile Lüksemburg, yüzde 11,6 ile İsveç, yüzde 13 ile Hollanda'da kaydedildi.

Yunanistan'da bu nüfusun oranı yüzde 46,0 olurken Bulgaristan'da yüzde 41,4 oldu.

Verilere göre, Türkiye'de bir haftalık tatil masrafını karşılayamayacak durumda olanların oranı bir önceki yıl yüzde 58,8 olarak gerçekleşmişti. 2024'te bu oran bir miktar gerilese de Türkiye bir haftalık tatil masrafını karşılayamayan nüfus oranında en üst sıralardaki varlığını korudu.

Türkiye 2.sırada! Avrupa da neredeyse tüm ülkeleri solladık, çocuklu ailelerin ise yarıdan fazlası... 2

ÇOCUKLU AİLELER TATİLE GİDEMİYOR

Ayrıca verilere göre Türkiye'de çocuklu hanelerin yüzde 60,3’ü, evden uzakta geçirilecek bir haftalık yıllık tatilin masraflarını karşılayacak ekonomik güce sahip değil.

Tek çocuklu iki yetişkinin bulunduğu hanelerde tatil yapamama oranı yüzde 46,1 iken, bu oran iki çocuklu ailelerde yüzde 52,7’ye, üç çocuklu ailelerde ise yüzde 71,9’a kadar çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Turizm tatil
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