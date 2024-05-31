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Türkiye-AB yüksek düzeyli ticaret toplantısı yapılacak, tarih belirlendi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.05.2024 08:20
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Türkiye-AB yüksek düzeyli ticaret toplantısı 8 Temmuz'da yapılacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, bizi ve heyetimizi 8 Temmuz'da üst düzey ticari diyaloğun ilk toplantısı için Brüksel'e davet etti" dedi.

Türkiye-AB yüksek düzeyli ticaret toplantısı yapılacak, tarih belirlendi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yüksek düzey ticaret diyaloğu toplantısının 8 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleştirileceğini söyledi. Bolat, "Çeşitli konularda birlikte çalışarak ve işbirliği yaparak ekonomik ilişkilerimizi birçok yönden geliştireceğiz" açıklamasını yaptı.

Bolat, dün faaliyete geçen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Brüksel Temsilciliği'nde, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'le yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

GÜMRÜK BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

AB ile ilişkilere değinen Bolat, "Gümrük Birliğinin her iki tarafın da yararına olacak şekilde genişletilmesi ve güncellenmesi en büyük hedefimizdir." dedi.

Bolat, Gümrük Birliği güncellenmesi ve sorunların giderilmesi konusunda çalıştıklarını ifade ederek, çeşitli konularda karşılıklı anlayışa sahip olduklarını, yapıcı ve işleyen bir diyalog içerisinde olduklarını vurguladı.

Bakan Bolat, "Dombrovskis'in bize Türkiye ile üst düzey ticari diyalog kurmayı önermesinden ve bu teklifi kabul etmemizden çok memnunum. Dombrovskis, bizi ve heyetimizi 8 Temmuz'da üst düzey ticari diyaloğun ilk toplantısı için Brüksel'e davet etti. Türkiye ile AB arasında gündemdeki birçok konu üzerinde çalışacağız ve temaslarımız yakın biçimde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNİN YÜZDE 40'I AB İLE"

Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 40'ını AB ile yaptığını anımsatan Bolat, Türkiye'nin AB'nin 5'inci büyük ticaret ortağı konumunda olduğunu belirtti.

Bolat, AB ve Türkiye'nin ticarette birbirine ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, "Çeşitli konularda birlikte çalışarak ve işbirliği yaparak ekonomik ilişkilerimizi birçok yönden geliştireceğiz." dedi.

"TÜRKİYE, AB İÇİN KİLİT BİR ORTAK"

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis de "Türkiye ile 8 Temmuz'da ilk yüksek düzeyli ticari diyaloğu gerçekleştireceğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

"Türkiye, AB için kilit bir ortaktır ve bu karşılıklı hacmin yıllar içinde sürekli arttığı ticareti de içermektedir." diyen Dombrovskis, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ticaretin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını, TİM'in Brüksel ofisi açılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Dombrovskis, "AB ile Türkiye arasındaki ticaret 2023 yılında 206 milyar avroyu aşan yeni bir rekora ulaştı. Bu Türkiye'yi bir önceki yıl yedinci sıradan geçen yıl AB'nin beşinci en büyük ticaret ortağı haline getirdi." ifadesini kullandı.

Karşılıklı ticaretin dengeli olduğunu ve yüksek değer zinciri entegrasyonunun bunu desteklediğini anlatan Dombrovskis, Gümrük Birliği sayesinde Türk şirketlerinin motorlu taşıt, makine ve elektrikli teçhizat gibi çeşitli sektörlerde Avrupa tedarik zincirlerine çok iyi bir şekilde entegre olduklarını anımsattı.

Dombrovskis, 2021 yılından bu yana Türkiye AB ilişkilerinin odak noktası olarak yeniden ticarete yöneldiklerini ve bu alanda spesifik adımlar attıklarını vurguladı.

"Türkiye ile işbirliği ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler geliştirme AB'nin stratejik çıkarınadır." diyen Dombrovskis, "Bu (yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantısı), güçlü ekonomik ve ticari ilişkiler kurmak amacıyla Türkiye ile yeniden bir araya gelme ve daha güçlü ilişkiler kurma yolunda umut verici bir adımdır." ifadesini kullandı.

(AA)

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