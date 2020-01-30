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  4. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ’Enflasyon Raporu 2020-1 Bilgilendirme Toplantısı’nda, "2021 yılı enflasyon tahminlerini de yüzde 5,4 seviyesinde sabit tuttuk" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ’Enflasyon Raporu 2020-1 Bilgilendirme Toplantısı’nda, "2021 yılı enflasyon tahminlerini de yüzde 5,4 seviyesinde sabit tuttuk" dedi.

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 10:56 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ’Enflasyon Raporu 2020-1 Bilgilendirme Toplantısı’nda, "2021 yılı enflasyon tahminlerini de yüzde 5,4 seviyesinde sabit tuttuk" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ’Enflasyon Raporu 2020-1 Bilgilendirme Toplantısı’nda, "2021 yılı enflasyon tahminlerini de yüzde 5,4 seviyesinde sabit tuttuk" dedi.

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