FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye'de ada satışa çıkarıldı! Değeri 15 milyon dolar

Türkiye'de ada satışa çıkarıldı! Değeri 15 milyon dolar

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.04.2020 09:39 | Son Güncelleme

Gökova Körfezi'ndeki Gelibolu Adası, 15 milyon dolara satışa çıkarıldı. İş insanı Özgür Kürşat, kendisiyle birlikte 22 hissedarın bulunduğu adayı alacak kişiyle, pazarlık yapılacağını söyledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Çamlı'daki Gelibolu Adası, 22 hissedarının aralarında anlaşmaya varması sonucu 15 milyon dolara satışa çıkarıldı. Turizm sezonunda tur teknelerinin uğrak yeri olan Gelibolu Adası, doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan 34 bin 854 metrekare alana sahip adaya, spor alanları ve günübirlik kullanıma yönelik tesislerin yapılabileceği belirtildi.

'PAZARLIĞIMIZ OLACAKTIR'

Çamlı İskelesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Gelibolu Adası'nın hissedarlarından Özgür Kürşat, adanın kendilerine dedelerinden miras kaldığını söyledi. Kürşat, "Önünde sualtı mağaraları bulunan adaya günübirlik tesis yapılmasına izin veriliyor. Turizm için değerlendirilebilir bir alan. Gökova Körfezi'nin önemi herkes tarafından biliniyor. Dalış turizmi için değerlendirilebilir. Maldivler'deki gibi bungalov evleri yapılabilir. Çok hissedarlı olduğumuz için böyle bir şey düşünmeden, satışına yöneldik. 15 milyon dolar bir fiyat belirledik. Ciddi bir müşteri çıktığı takdirde pazarlığımız olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
Dünya Ticaret Örgütü ve IMF'den uyarıDünya Ticaret Örgütü ve IMF'den uyarı
Kimse bilmiyor ama bu 5 yöntem ile erken emeklilik yolu açılıyor! İşte tüm detaylar!Kimse bilmiyor ama bu 5 yöntem ile erken emeklilik yolu açılıyor! İşte tüm detaylar!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gelibolu adası,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

Dünyaca ünlü tatil beldemizde şaşkına çeviren görüntü

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

Otomotiv devi üretime başlıyor!

Otomotiv devi üretime başlıyor!

Eğer para biriktiremiyorsanız bir de bunu deneyin!

Eğer para biriktiremiyorsanız bir de bunu deneyin!

Bir yılda dörde katladı! Borç para ile başladı

Bir yılda dörde katladı! Borç para ile başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilosu 7 bin lira olan arı sütünün sağımına başlandı

Kilosu 7 bin lira! Yok satıyor

Dünya Ticaret Örgütü ve IMF'den ihracat kısıtlamalarına karşı uyarı

Dünya Ticaret Örgütü ve IMF'den uyarı

Eğer para biriktiremiyorsanız bir de bunu deneyin! Para biriktirme yöntemleri...

Eğer para biriktiremiyorsanız bir de bunu deneyin!

Benzine 29 kuruş zam geldi

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Merkez Bankası rezervleri 87 milyar 911 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 87 milyar 911 milyon dolar oldu

Sofralar Ramazan’a yüzde 20 zamlı giriyor

Sofralar Ramazan’a yüzde 20 zamlı giriyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.