Türkiye'de bir ilk! 4 ünlü plajda sigara yasağı yarın başlıyor

Türkiye'de ilk kez uygulanacak karar yarın başlıyor; dört ünlü plajda sigara içilemeyecek. Antalya Valiliği tarafından yürütülen Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında, çevre kirliliğinin önüne geçmek için tarihi bir adım atılıyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) hazırlanan Antalya, deniz ekosistemini korumak ve çocuklara temiz bir ortam sunmak amacıyla dünyaca ünlü dört plajında sigara kullanımını yasaklıyor.

DÜNYACA ÜNLÜ 4 PLAJDA SİGARA İÇİLEMEYECEK

Dünyanın en önemli iklim zirvelerinden biri olan COP31'e ev sahipliği yapacak olan turizm başkenti, denizleri izmarit kirliliğinden kurtarmak amacıyla sahil şeritlerinde sigara içilmesine kısıtlama getiriyor. Ailelerin rahat nefes almasını ve çocukların pasif içicilikten korunmasını merkeze alan bu çevreci hareket, ilk etapta Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park bölgelerinde uygulanmaya başlanacak.

İZMARİT ATIKLARI ARTIK MAVİ SULARDAN UZAK TUTULACAK

Kumsallarda biriken ve dalgalarla denize karışarak doğal yaşama ağır zararlar veren izmaritler, yeni düzenleme sayesinde artık mavi sulardan uzak tutulacak. Antalya'nın başlattığı bu yerel çevre hamlesi, aslında ülke genelinde hazırlıkları süren çok daha büyük bir tütünle mücadele planının da ilk işaretlerini taşıyor. Sağlık Bakanlığı, kapalı ve açık alan ayrımını ortadan kaldırarak dumansız hava sahasını tüm toplumsal alanlara yaymayı hedefleyen yeni bir yasa taslağı üzerinde çalışıyor. İlgili kurumlar ve yetkililerin katkılarıyla son aşamaya gelen bu taslak, plajları tütün ürünlerine tamamen kapatılan kırmızı hatlar arasına dahil ediyor.

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YENİ KANUN TEKLİFİ SİGARA SATIŞINI BİLE SONLANDIRMAK İSTİYOR

Hazırlanan yeni kanun teklifinin en çarpıcı hedefi ise 1 Ocak 2040 tarihinden itibaren Türkiye sınırları içerisinde tütün ürünlerinin satışını bütünüyle sonlandırmak. Bu nihai hedefe ulaşılana kadar geçecek sürede, sigara kullanımı yalnızca çok katı kurallarla sınırlandırılmış dar alanlarda mümkün olabilecek. Çocuk parkları, ibadethaneler, her kademedeki eğitim kurumları ve spor tesislerinin yanı sıra plajlar da kesinlikle sigara içilemeyen yerler olacak. Hastane ve üniversite yerleşkelerinde sigara içmek isteyenler için binalardan en az 20 metre uzaklıkta özel alanlar oluşturulurken, sahillerde kurulacak sigara içme kabinleri arasında en az 200 metrelik mesafe bulunması zorunlu kılınacak.

AVRUPA SAHİLLERİNDE DE SİGARA YASAKLANIYOR

Türkiye'nin sahillerde başlattığı bu temizlik hareketi, küresel çapta giderek büyüyen bir çevre trendiyle de doğrudan örtüşüyor. Günümüzde Fransa, sınırları içindeki sahil şeritlerinde sigara yasağının kapsamını hızla genişletirken, İspanya'da yüzlerce plaj çoktan dumansız statüye geçmiş durumda. Benzer şekilde İtalya ve Belçika'da yerel yönetimler plajlarda tütün kullanımını ciddi biçimde daraltıyor. Avustralya ise özellikle çocukların yoğun olarak bulunduğu sahil kesimlerinde dumansız plaj kurallarını uzun yıllardır büyük bir başarıyla uyguluyor.