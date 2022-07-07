Türkiye'de bir ilk! Bakan Dönmez açıkladı: '358 metrede petrol bulduk ve bu bir rekor'

Adana’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na bağlı ‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ isimli araştırma sahasında petrol yaklaşık 1 milyar dolarlık rezerv bulundu. Arama yapan yabancı şirketin daha önce ‘Petrol yok’ diyerek kapattığı kuyuda bulunan petrolün yüksek kalitede olduğu öğrenilirken bölge halkı petrole sevinci yaşamıştı. Petrolün yapılan araştırmalardan sonra yüksek kalitede olduğu öğrenilirken, alanda çalışmalar genişletildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN REZERVİN DEĞERİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geçen hafta kabine toplantısı sonrası petrol müjdesini vererek, “Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk. Petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır” ifadelerini kullandı.

Petrolün bulunduğu sahada çalışmalar sürerken bölgede 8 yeni kuyunun da açılması kararlaştırıldı. Bu kuyulardan ilkinin de çalışması başladı.

BAKAN DÖNMEZ İNCELEME YAPTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin’deki ‘Abdülhamid Han’ gemisindeki incelemelerin ardından petrol bulunan Ceyhan'ın Soysalı Mahallesine geldi. Bakan Dönmez’e Vali Süleyman Elban, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve yetkililer eşlik etti.

“TÜRKİYE’NİN EN SIĞ KUYUSU”

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrolün kalitesinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi. Bakan Dönmez, “Geçen Eylül 2021’de sondajı tamamlayıp deneme için üretimlerine başlamıştık. Şu anda üzerinde bulunduğumuz Çukurova-1 kuyusu, yaklaşık 430 metre civarında bir sığlıkta yer alan kuyu. Çukurova-2 ise 358 metreden. Bu kuyu, bu derinlikle Türkiye'de şimdiye kadar petrol çıkartılan en sığ kuyu özelliğini kazanmış oldu. Sığ kuyularda daha çabuk hedefe ulaşıyoruz, üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri oldukça düşük oluyor. Dolayısıyla burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim” diye konuştu.

“YIL SONUNA KADAR ADANA'DA 10 KUYUYA ULAŞACAĞIZ”

‘Çukurova 1 ve Çukurova 2’ kuyularından günlük ortalama 100-120 varil petrol üretildiğini aktaran Bakan Dönmez, “İnşallah yıl sonuna kadar burada 8 kuyu daha açıp toplam 10 kuyuya ulaşacağız. Bu bölgedeki üretilebilir petrol rezervi de yaklaşık 7 buçuk 8 milyon varil. Bunun da 1 milyar dolar ekonomik büyüklük ifade ettiğini söyleyebiliriz” dedi.

Bölgede 4-5 sahanın daha olduğunu ve araştırmaları sürdürdüklerini kaydeden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha sonra şunları söyledi:

“Benzer formasyona, potansiyellere sahip 4-5 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine burada olduğu gibi keşif ve keşifte yakalarsa üretim amaçlı kuyularımızı açmış olacağız. Belki buradaki toplam keşif miktarımızı 8-10 kata kadar arttırmış olacağız. Son yıllarda Türkiye Petrolleri olarak hem karada hem de denizde araştırma çalışmalarımıza yoğunluk vermiştik. Biliyorsunuz ilk keşfimizi Karadeniz’de yaptık ve 540 milyar metreküplük doğalgaz bulduk. Orada geceli, gündüzlü bir çalışma var. İnşallah Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında o gazı milletimizle buluşturacağız. Onun yanında karada da keşiflerimiz var. Keşfin büyüklüğüne bakmaksızın, az yada çok demeksizin enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var. 4-5 sene önce Türkiye Petrollerinin günlük petrol üretimi 37 bin varil iken bugün itibariyle 60 bin varili geçmiş durumda. Son 4-5 yılda ilave keşiflerle birlikte toplam rezervimize 70 milyon varillik bir miktarı daha eklemiş olduk. Ülkemiz maalesef enerjide dışa bağımlı. Petrolün neredeyse yüzde 92’sini, doğalgazımızın yüzde 99’unu ithal ediyoruz. Bugünlerde kamuoyunun, dünyada herkesin fiyatlardan şikayetçi olduğu bir dönemde bu tip keşifler yüreğimize su serpiyor. Yöre halkı bu keşiften son derece memnun. Belki bu ülke ileride Batman ve Adıyaman’da olduğu gibi üretim merkezi haline dönüşmüş olacak.” (İHA)



