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Türkiye'de bir ilk olacak! Gramı 1500 dolar... 10 bin konutun yıllık tüketimi kadar üretimi var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
18.03.2025 07:30
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Dünyada ağırlıklı olarak Çin'de üretilen onun yanında ABD, İspanya ve Portekiz'de bulunan mikroalg üretimi henüz ülkemizde yok. Kozmetikten insan ve hayvan besinlerine kadar birçok sektörde kullanılan mikroalglerin fiyatı duyanın ağzını açık bırakıyor. Gramı 1500 dolar olan mikroalglerin Türkiye'de üretimi için kollar sıvandı.

Türkiye'de bir ilk olacak! Gramı 1500 dolar... 10 bin konutun yıllık tüketimi kadar üretimi var

Yeşil dönüşüm alanındaki örnek uygulamalarıyla dikkat çeken ARF Bio, mikroalg yatırımı ile Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. İzmir Ödemiş’te 60 milyon dolarlık yatırımla biyogaz santrali ve organomineral gübre üretimine başlayan firma şimdi de aynı bölgede mikroalg üretimi gerçekleştirilecek.

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"GRAMI 1500 DOLAR"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan projeyi 7 milyon dolar yatırımla bir yıl içerisinde mikroalg üretimine başlamayı planladıklarını belirterek “Dünyada 1.500 tane mikroalg var. Mikroalgler kozmetikten insan ve hayvan besinlerine kadar bir çok sektörde kullanılıyor. Bazı algler ise ilaç ham maddesi olarak kullanılıyor. Gramı 1.500 dolar.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

Ağırlıklı olarak Çin’de üretiliyor. ABD, İspanya, Portekiz ve İngiltere öne çıkıyor. Türkiye’de ise mikroalg üretimi yok. Biz endüstriyel olarak Türkiye’de ilk üretimi gerçekleştireceğiz. Ödemiş’te 10 dönem alanda üretimi başlayacağız” dedi. Firma olarak halka arz için yaklaşık 1,5 yıl önce SPK’ya başvurduklarını dile getiren Arslan, arzdan gelecek kaynağı mikroalg ve sera yatırımında kullanacaklarını bildirdi.

TOPRAKSIZ ÜRETİM YAPILACAK

Arslan, cam sera yatırımı ile de biyogaz santralinde elektrik üretimi sırasında açığa çıkan ısıyı kullanarak ihracata yönelik organik domates üretimi yapmayı hedeflediklerini söyledi. Arslan “Cam sera için 6 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Yaklaşık 50 bin metrekarelik kapalı alanda, yılda 3 bin ton ürün hedefliyoruz. Topraksız şekilde üreteceğimiz ürünleri yurt dışına ihraç edeceğiz. Şu an üç yıllık talep var. Bunun yanında, biyogaz santralinin ana kaynağına ilave olarak 0,7 MW GES yatırımı planlarımız arasında” diye konuştu.

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YILDA 100 BİN TON ORGANOMİNERAL GÜBRE ÜRETİYOR

Melih Arslan, Ödemiş’teki biyogaz santralinde 10 bin konutun yıllık tüketimine eş değer elektrik üretimi yaptıklarını belirterek “Tesisimiz 4,8 MW kurulu güce sahip. Santralde bitkisel ve hayvansal kökenli atıklar oksijensiz ortamda fermantasyona uğratılıyor, ortaya çıkan biyogazdan elektrik üretiliyor. Biyogaz üretimi sırasında fermantasyon ürününden de gübre elde ediyoruz. Ayrıca günde 40 bin hayvanın dışkısını topluyoruz. Yılda 50 bin ton katı ve 50 bin ton da sıvı gübre olmak üzere toplam 100 bin ton üretim yapıyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye üretim yeşil
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