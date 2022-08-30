FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye'de bir ilk! Toplu ulaşımda yeni dönem... Elektrikli otobüsler devrede

Türkiye'de bir ilk! Toplu ulaşımda yeni dönem... Elektrikli otobüsler devrede

30.08.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplu ulaşımda bir ilk yaşandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk olan ultra hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüsleri bugün itibarıyla hizmete aldı. Çevre dostu 10 elektrikli otobüs, vatandaşları TEKNOFEST KARADENİZ’in gerçekleştirildiği Çarşamba Havalimanı’na ücretsiz taşıdı.

Türkiye'de bir ilk! Toplu ulaşımda yeni dönem... Elektrikli otobüsler devrede

Samsun Büyükşehir Belediyesi kent içi toplu ulaşımda kullanılacak elektrikli otobüsler ile hizmet vermeye başladı. Türkiye’de ilk olarak ultra hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüsler bugün itibariyle toplu ulaşımda kullanılmaya başlandı. 10 elektrikli otobüs, gün boyu Tekkeköy Tramvay Durağından vatandaşları Çarşamba Havalimanı’ndaki TEKNOFEST Karadeniz alanına ücretsiz götürdü.

Ultra Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs ve Şarj Sistemleri Sözleşmesi'ni geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla imzalayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje ile egzoz gazını ortadan kaldıran, çevre temizliğine büyük katkı sağlayan, yakıt tasarrufuyla da işletme maliyetini düşüren toplu ulaşım sistemine geçiyor.
Yanma ve patlamaya karşı gerekli standartlara sahip bataryaları ile 80 kilometre menzili bulunan otobüsler, karbon salımı ve gürültü kirliliğini de azaltacak. ASELSAN ve bir firma iş birliği ile geliştirilen Türk otomotiv sanayisinin ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüsleri Avenue EV artık yollarda. Toplam 20 adet elektrikli otobüsün toplu taşıma sistemine dahil edilmesi planlanıyor.

Elektrikli otobüse binen vatandaşlar, görüşlerini dile getirdi.

AW701334_02

“ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ AZALTACAK”

Efe Ay, elektrikli otobüslerin hizmet vermeye başlamasının çok güzel bir uygulama olduğunu söyleyerek, “Günümüzde çoğu araç da fosil yakıt kullanıldığı için çevre kirliliği çok fazla oluyor. Egzozlardan çıkan dumanlar atmosferi çok fazla kirletiyor. Otobüslerin elektrikli olması çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Çok güzel bir yatırım bence çok beğendim. Temiz enerji tüketiyor elektrik olduğu için geri dönüştürülebilir bir enerji. Samsun’un bu kadar gelişmiş olduğunu ben bilmiyordum çok hoşuma gitti. Bu otobüsler tüm Türkiye’de yaygınlaşırsa çok güzel olur” dedi.

“ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA”

Elektrikli araçların giderek yaygınlaştığını ve böyle devam etmesi gerektiğini söyleyen Melih Bekir Oymagil, “Çağımızda artık elektrikli araçlar giderek yaygınlaşmaya devam ediyor. Teknoloji buna doğru yöneliyor. Elektrikli sistemler akıllı şehirlere uyumlu oluyor. Otobüslerin elektrikli olması hem daha çevreci hem de yeni sistemlere güncel bir şekilde ayak uydurabileceği için çok güzel. Elektrikli araçların toplu taşımada kullanılması çok güzel bir çalışma” diye konuştu.

AW701334_03

“ÇEVRE DOSTU OTOBÜSLER”

Ömer Faruk Özüyağlı, elektrikli otobüslerin çevre dostu yatırımlar olduğunu söyleyerek, “Dünyada fosil yakıt kullanımı git gide azalıyor. Elektrikli araçlara dünya dönmeye başladı. Elektrikli otobüslerin faaliyete geçmesi çevre için gayet olumlu bir gelişme. Geleceğe yatırım demek” şeklinde konuştu.

“SAMSUN’A BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Elektrikli otobüslerin Samsun’a çok önemli ve büyük bir katkı sağlayacağını dile getiren İbrahim Sefa Güneysu, “Elektrikli otobüslerin hizmete girmesi fosil yakıtların yaptığı hava kirliliğinin önüne geçecek. Şehrimiz için, insanlarımız için çok iyi bir çalışma” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “ASELSAN iş birliğinde, Türk mühendisleri tarafından yerlileştirilen, yüksek performanslı, çevre dostu, lityum pilli, ultra hızlı şarj özellikli yüzde 100 elektrikli otobüsler TEKNOFEST ile birlikte hizmete alındı. Otobüslerimizi ultra hızlı şarj ediyoruz. Bugün itibariyle hizmete alınan otobüslerimiz Samsun’umuza çok yakışacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi! Açıklama geldiEkonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi! Açıklama geldi
'6 ay ve 6 bin km' şartı o sektörü de vurdu '6 ay ve 6 bin km' şartı o sektörü de vurdu
'Esnafın ekmeğiyle oynuyor' diyerek çağrıda bulundu: Ücretsiz servisler kaldırılsın'Esnafın ekmeğiyle oynuyor' diyerek çağrıda bulundu: Ücretsiz servisler kaldırılsın
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada tepki toplayan vaaz!

Sosyal medyada tepki toplayan vaaz!

Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...

Harekete geçildi! Memurlara 10 kat promosyon...

Çok fazla içildiğinde bakın ne yapıyor! Zararları şaşırtıyor

Çok fazla içildiğinde bakın ne yapıyor! Zararları şaşırtıyor

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Görenler inanamadı! Rize'de çay satışı bakın nasıl yapılıyor

Görenler inanamadı! Rize'de çay satışı bakın nasıl yapılıyor

Türkiye’de bulundu! 1,2 milyarlık altın ve gümüş rezervi...

Türkiye’de bulundu! 1,2 milyarlık altın ve gümüş rezervi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.