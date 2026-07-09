Türkiye'den 88 ülkeye ihraç edildi: İlk yarıda 1 milyar doları aştı

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, 2026 yılının ocak-haziran döneminde tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk altı ayında 88 ülkeye toplam 128 bin 357 ton su ürünü ihraç edildi.

İlk yarıda su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış göstererek 972 milyon 947 bin dolardan 1 milyar 110 milyon 366 bin dolara yükseldi. Böylece sektör, Cumhuriyet tarihinde ilk kez ocak-haziran döneminde 1 milyar dolar barajını aşarken, bu dönemdeki en yüksek ihracat gelirini elde etti.

İHRACATIN BÜYÜK BÖLÜMÜ ÜÇ ÜRÜNDEN GELDİ

Su ürünleri ihracatında en yüksek gelir 389 milyon 133 bin dolarla levrekten sağlandı. Levreği 295 milyon 798 bin dolarla çipura, 201 milyon 849 bin dolarla ise Türk somonu takip etti. Söz konusu üç ürün, toplam su ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 80'ini oluşturdu.

Ülke bazında ise en büyük ihracat pazarı 165 milyon 397 bin dolarla Rusya oldu. Rusya'nın ardından 150 milyon 385 bin dolarla İtalya ve 129 milyon 829 bin dolarla Hollanda en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı.

İHRACATIN ÜÇTE İKİSİ EGE'DEN GERÇEKLEŞTİ

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Atakan Demir, sektörün ihracatta başarılı bir dönem geçirdiğini belirterek, Türk su ürünlerine yönelik talebin güçlü şekilde devam ettiğini söyledi.

Sektör ihracatının yaklaşık üçte ikisinin birlikleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Demir, Türkiye'nin su ürünlerinde yalnızca kaliteli üretici olarak değil, aynı zamanda güvenilir, sürdürülebilir ve güçlü bir marka olarak konumlanmayı hedeflediğini vurguladı.

YIL SONU HEDEFİ 2,7 MİLYAR DOLAR

Yurt dışında yürütülen tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin ihracata olumlu katkı sağladığını belirten Demir, özellikle farklı ülkelerde tanınmış şeflerle gerçekleştirilen balık yemekleri etkinliklerinin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Demir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ülke olarak diğer ülkelerde yaptığımız tanıtım ve pazarlama süreçlerinin meyvesini alıyoruz. Bu faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz. Özellikle gittiğimiz ülkelerde önemli ve tanınmış şeflerle yaptığımız balık yemekleri çok seviliyor. Sürekli ihracatımızı artırıcı yönde olumlu dönüşlerini alıyoruz. Bunlar da ihracat rakamlarına yansıyor. Cumhuriyet tarihinin en fazla ilk yarı ihracat gelirine imza atıldı. Sektör olarak başarı sağladığımız için mutluyuz. Bu yıl su ürünleri sektörü olarak 2 milyar 700 milyon dolar ihracat hedefimiz var. İhracatımızdaki artışın yıl boyunca süreceğine inanıyoruz. Çünkü rakiplerimize göre güçlüyüz, arzımız iyi. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle her yıl arzımız giderek artıyor."

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır