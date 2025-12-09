FİNANS

Türkiye'den çekildiler, dev markanın alacaklılarından açıklama: 'Ortada kaldık'

Oleg Cassini, 14 yıl faaliyet gösterdiği Türkiye'den ani bir kararla çekildi. Markanın Adana'daki mağazasında çalışan 9 personel, toplamda yaklaşık 5 milyon TL tutarındaki tazminat ve içeride kalan maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle mağdur olduklarını belirtti.

Dünyaca ünlü gelinlik markası Oleg Cassini, 2017'de Adana'da da mağazasını açarak Türkiye'deki mağaza ağını genişletmişti. Marka, Türkiye'de 14 yıl, Adana'da ise 8 yıl faaliyet gösterdi. Oleg Cassini, 13 Ekim'de yayımladığı, "Türkiye'deki operasyonlarımızı sonlandırırken sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Markamızı en özel günlerinize dahil ettiğiniz, sevincinizi ve heyecanınızı bizimle paylaştığınız için minnettarız" mesajıyla Türkiye pazarından çekildiğini duyurdu.

Markanın çekilmesinin ardından Adana'daki mağazanın 9 çalışanı hem işsiz kaldı hem de tazminatlarını ve içerideki birikmiş maaşlarını alamadıkları için mağduriyet yaşadı.

"ORTADA BIRAKILDIK"

Adana'da mağazanın müdürü Hande Zırtlan süreci anlatarak, şu cümleleri kurdu:

"13 Ekim 2025 yılında Türkiye'den çekildi. Burası da dahil olmak üzere bütün mağazalardaki çalışanların hepsi işten çıkartıldı. Çalışanların haklarını talep edebilecekleri bir pozisyon bırakmadan çekildiler. Şirket sorumlusu yurtdışında ve kendimizi ifade ettiğimizde şu an için yapılabilecek bir şey olmadığını söylüyor. Türkiye'de hiçbir yetkili bulunmuyor. Tamamen yurtdışına bağlı bir firmaydık. Yatırımcılar yurtdışında faaliyetlerine devam ediyor. Herkesin ticari hayatı sürerken, Türkiye'deki bu pozisyonda bizler tamamen ortada bırakılmış olduk"

"BİR GÜN İÇİNDE KAPATTILAR"

Mağazada çalışan Gamze Alişan ise mağdur olduklarını şu cümlelerle anlattı:

"2017 yılından bu yana bu şirkette çalışıyorum. Bize hiçbir bilgi vermeden, bir gün içinde mağazamızı kapattılar. Doğal olarak ödemelerimiz var ve borçlarımızla birlikte bizi ortada bıraktılar. Adana mağazasında 9 kişi olmak üzere Türkiye'deki tüm çalışanlar olarak çok mağduruz. Tazminat haklarımızı alamadık. Sesimizin duyurulmasını ve haklarımızın ödenmesini talep ediyoruz. Bu şirkete 10 yılımızı verdik. Adana mağazasında çalışanlar olarak yaklaşık 5 milyon lira alacağımız var. Tüm şirket genelinde hesaplandığında bu miktar çok daha büyük. Şirketimiz hiçbir zaman kötü bir durumda olmamıştı. Burada satışları yapan bizlerdik. Gerçekten buraya kazandırdık ama haklarımızı alamadık"Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

