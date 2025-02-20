Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gram pidenin yeni fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Başkan Balcı ayrıca 340 gramı 20 TL’den satılan pidenin gramajının 370'e çıkartıldığını ve fiyatının da 30 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl Ramazan pidesi için belirlenen fiyatları paylaştı. Balcı, geçen yıl 340 gramı 20 TL’den satılan pidenin yeni fiyatı 30 TL olduğunu ve pidenin gramajının 370 grama çıkarıldığını ifade etti.

15 LİRADAN SATILIYORDU

Diğer yandan Ramazan ayında İstanbul ve Ankara'da 250 gram pide, geçen yıl 15 TL'den satılıyordu.

2025 YILINDA RAMAZAN PİDESİ 20 LİRA OLDU

Bu sene ise bu rakam 250 gramlık Ramazan pidesi için 20 TL olarak belirlendi. Böylelikle yüzde 35'lik bir zam gelmiş oldu.