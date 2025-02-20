FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.02.2025 12:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gram pidenin yeni fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 20 liradan satılan pidenin gramajının 370'e çıkarıldığını ve 30 liradan satılacağını belirtti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında 250 gram pidenin yeni fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Başkan Balcı ayrıca 340 gramı 20 TL’den satılan pidenin gramajının 370'e çıkartıldığını ve fiyatının da 30 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

iStock-1473035733 (2)

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl Ramazan pidesi için belirlenen fiyatları paylaştı. Balcı, geçen yıl 340 gramı 20 TL’den satılan pidenin yeni fiyatı 30 TL olduğunu ve pidenin gramajının 370 grama çıkarıldığını ifade etti.

iStock-1473035759

15 LİRADAN SATILIYORDU

Diğer yandan Ramazan ayında İstanbul ve Ankara'da 250 gram pide, geçen yıl 15 TL'den satılıyordu.

iStock-2185280173

2025 YILINDA RAMAZAN PİDESİ 20 LİRA OLDU

Bu sene ise bu rakam 250 gramlık Ramazan pidesi için 20 TL olarak belirlendi. Böylelikle yüzde 35'lik bir zam gelmiş oldu.

Canlı Borsa
Ramazan kolisi rafa kalkıyor! İnsanlar o seçeneğe yöneliyorRamazan kolisi rafa kalkıyor! İnsanlar o seçeneğe yöneliyor
Emeklinin bayram ikramiyesi için Ankara'dan kulis bilgisi!Emeklinin bayram ikramiyesi için Ankara'dan kulis bilgisi!
Anahtar Kelimeler:
Ramazan pidesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Kıyamet balığı' deniliyor! Kıyıya vurunca endişe yarattı

'Kıyamet balığı' deniliyor! Kıyıya vurunca endişe yarattı

Emeklinin bayram ikramiyesi için Ankara'dan kulis bilgisi!

Emeklinin bayram ikramiyesi için Ankara'dan kulis bilgisi!

Dev derbinin hakemi belli oldu! G.Saray cephesi tepki göstermişti

Dev derbinin hakemi belli oldu! G.Saray cephesi tepki göstermişti

Rekabet Kurulu'ndan BİM'e 1,3 milyar TL ceza! BİM'den açıklama geldi

Rekabet Kurulu'ndan BİM'e 1,3 milyar TL ceza! BİM'den açıklama geldi

Ramazan kolisi rafa kalkıyor! İnsanlar o seçeneğe yöneliyor

Ramazan kolisi rafa kalkıyor! İnsanlar o seçeneğe yöneliyor

Trump kararı 'New York kurtarıldı' diyerek duyurdu! Giren herkes 9 dolar ödemek zorundaydı

Trump kararı 'New York kurtarıldı' diyerek duyurdu! Giren herkes 9 dolar ödemek zorundaydı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.