FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye genelinde iş bırakıyorlar! Memur zammında yeni teklif sonrası karar aldılar

Memur ve memur emeklisinin maaş zamlarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmelerinde, hükümet tarafından ikinci teklif gelmiş ve daha önce sunulan 2026 için yüzde 10+yüzde 6 zam teklifine ek olarak, memurların taban aylığına 1000 lira artış önerilmişti. Teklife "Bu teklif, bu beklentiyi karşılamaz " yanıtı gelmişti. Öte yandan iş bırakma kararı da geldi. Eğitim-Bir-Sen, 18 Ağustos Pazartesi günü Türkiye genelinde bir günlük iş bırakma kararı aldı. İşte detaylar...

Türkiye genelinde iş bırakıyorlar! Memur zammında yeni teklif sonrası karar aldılar

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ederken Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı için yüzde 10+yüzde 6 zam teklifine ek olarak, memurların taban aylığına 1000 lira artış önerilmişti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kendilerinin taban aylığa 10 bin lira zam talep ettiklerini anımsatarak, "Ama taban aylığa 1000 lira bir iyileştirmeyle bugünkü teklif beklentisi karşılanmaya çalışıldı. Bu teklif, bu beklentiyi karşılamaz. Bu, bizlere, sendikalarımıza sahayı işaret etmek demektir" ifadelerini kullanmıştı.

Yalçın, müzakere edilebilir bir teklifin gelmemesi halinde 18 Ağustos'ta Türkiye genelinde iş bırakacaklarını, Ankara'da büyük mitingde toplanacaklarını, Hazine ve Maliye Bakanlığına yürüyeceklerini bildirmişti.

Türkiye genelinde iş bırakıyorlar! Memur zammında yeni teklif sonrası karar aldılar 1

Kamu İşveren Heyeti'ne bu teklifin yenilenmesi çağrısında bulunan Yalçın, şunları kaydetmişti:

"Bir an önce yeni bir teklif getirin ve teklif de böyle olmasın. Hakikaten sahayı rahatlatacak bir teklif olsun diye ifade ettik. Süreç devam ediyor ve sürecin olumluya evrilmesini istiyoruz. Onun için bir an önce yeni teklif açıklansın. Böyle bir teklif olmaz."

EĞİTİM-BİR-SEN'DEN TÜRKİYE GENELİNDE BİR GÜNLÜK İŞ BIRAKMA KARARI

Eğitimciler Birliği Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Genel Yönetim Kurulu'nun, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti'nin tekliflerini protesto etmek amacıyla 18 Ağustos Pazartesi günü Türkiye genelinde bir günlük iş bırakma kararı aldığı bildirildi.

Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu ilk teklifin, eğitim çalışanları arasında büyük hayal kırıklığı oluşturduğu ifade edilen açıklamada, yeni teklifin ise yaşanan hayal kırıklığını derinleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Kamu İşveren Heyeti Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bugün gerçekleştirilen görüşmenin ardından Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, eğitim çalışanlarının haklı taleplerinin hayata geçirilmesi için emek ve üretimden gelen gücünü kullanma kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye genelinde iş bırakıyorlar! Memur zammında yeni teklif sonrası karar aldılar 2

Karar gereği 81 ilde, halka açık alanlarda eylem çadırları kurulacağı ve sendika yöneticileri ve üyelerin eylem çadırlarında nöbet tutacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18 Ağustos 2025 tarihinde ise Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirilecektir. Aynı gün 81 ilden gelen üyelerimizin katılımıyla sendika genel merkezimizden yürüyüş başlatılacak ve saat 14.30'da Ankara Anadolu Meydanı'nda kitlesel basın açıklaması yapılacaktır."

Ekonomim'de yer alan habere göre; KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Işıkhan'ın teklifine ilişkin, "TİS masasında bulunan kamu işveren heyeti ve konfederasyonlar gerekli açıklamalarını yaparak ikinci teklif ile de ilgili değerlendirmelerde bulundular. Hatırlayın Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine dair ilk teklifini 2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 10, 2'inci 6 ay için yüzde 6, 2027 yılı için yüzde 4 artı 4 önerisiyle gelmişti. Bugün ise sadece taban aylığına 1000 lira ilave eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı burada alkışlarımızla ıslıklarımızla protesto ediyoruz" dedi. Karagöz, pazartesi günü yurt genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurarak, "Bugün yaşananlar, yalnızca bir ücret pazarlığı değil, emeğin geleceğine yönelik topyekûn bir saldırıdır. Kamu emekçileri ve emeklileri olarak, bu saldırı karşısında geri adım atmayacağız. Yedi konfederasyon olarak 18 Ağustos’ta, örgütlü olduğumuz 81 ilde uyarı eylemi olarak bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz. Taleplerimiz karşılanmazsa, bu mücadeleyi genel grev ve genel direnişe taşıyacağız. Bizim diz çökmek gibi bir geleneğimiz yoktur. Bu ülkenin onurlu emekçileri, baskı ve sömürü karşısında tarih boyunca olduğu gibi bugün de dimdik duracaktır. Baskılarınız bizi yıldıramayacak; tersine, bu ülkenin emekçi halklarını demokrasi, adalet ve eşitlik mücadelesinde buluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

"PAZARTESİ GÜNÜ İŞ BIRAKIYORUZ"

Memur-Sen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz! Emeğimiz, ekmeğimiz, geleceğimiz için 18 Ağustos 2025 pazartesi günü iş bırakıyor, Ankara mitinginde buluşuyor, Maliye ve Hazine Bakanlığı'na yürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye genelinde iş bırakıyorlar! Memur zammında yeni teklif sonrası karar aldılar 3

MEMUR-SEN, 81 İLDE ‘MEMUR- EMEKLİ NÖBETTE’ EYLEM ÇADIRLARI KURDU

MEMUR-Sen üyeleri, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyeti tekliflerini protesto etmek amacıyla, 81 ilde ‘Memur- Emekli Nöbette’ eylem çadırları kurdu. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın, Ankara’da kurulan eylem çadırını ziyaret ederek, toplu sözleşme sürecinde gelinen durumu bir kez daha üyelerle paylaştı ve kamu işvereninin atması gereken adımları açıkladı.

Türkiye genelinde iş bırakıyorlar! Memur zammında yeni teklif sonrası karar aldılar 4

‘Memur-Emekli Eylemde’ ve ‘Yetersiz Teklife Hayır’ pankartlarının asıldığı eylem çadırına gelen Memur-Sen üyeleri, ‘Sözler havada, memur sahada’, ‘Susma haykır, refah payı haktır’, ‘Memuruz haklıyız, kazanacağız’ ve ‘Yasa değişsin, masa işlesin’ sloganlarını attı. Eyleme katılan üyeler, kamu işveren heyetinin teklifine tepkilerini davul-zurna çalarak gösterdi.

Ali Yalçın, çadır nöbetine katılan Memur-Sen üyelerine yaptığı konuşmada, “Bugün 81 ilde memur-emekli nöbet çadırını kurmuş durumdayız. Toplu sözleşme sürecine ilişkin eylemliliğimiz devam ediyor. Çünkü masadan beklediğimiz teklif hala gelmedi.” diye konuştu.

Türkiye genelinde iş bırakıyorlar! Memur zammında yeni teklif sonrası karar aldılar 5

Kamu işvereninin ilk teklifinin yetersiz olduğunu, ikinci teklifin de müzakere edilebilir bir yanının bulunmadığını belirten Yalçın, “Taban aylığa bin lira artış yapacağız diyorlar. Bununla masada neyi konuşacağız? Bu, bizim hangi sorunumuzu çözecek?” dedi. Ali Yalçın, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Pazartesi geç saatlere kadar masayı işleteceğiz. Ama masada durmadan, ‘bakacağız, edeceğiz, bunu da bir düşüneceğiz’ demek yerine sahici cümlelerin kurulmasına ihtiyaç var. Şimdiye kadar hep oyalama yapıldı. Bu da sahayı gittikçe yoruyor ve çalışanları gittikçe geriyor. Bu tansiyonu düşürecek olan kamu işverenidir. Maliyet hesabı yaparak her şeye karşı çıkmak yerine ‘bunu verdiğimizde sahada hangi sorunu çözeriz, çalışma barışını nasıl sağlarız’, buna odaklanmak lazım. Onun için yarın hizmet kolu sözleşmelerinde karar cümlelerinin kurulacağı bir gün olsun istiyoruz.”

Türkiye genelinde iş bırakıyorlar! Memur zammında yeni teklif sonrası karar aldılar 6

"YETKİLİ SENDİKALAR, BAKANLIĞA DAVET EDİLDİ"

Ali Yalçın, yarın sabah hizmet kollarındaki yetkili sendikaların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına davet edildiğini bildirdi. Görüşmelere Bakan Vedat Işıkhan’ın da katılacağını belirten Yalçın, “İstiyoruz ki bu konuda daha fazla vakit kaybetmeyelim, karar cümleleri kurularak teklifler verilsin ve toplu sözleşme sürecimiz sağlıklı işleyebilsin.” diye konuştu.

Kamu işveren heyetinin ikinci teklifinin ardından sendikaların peş peşe eylem kararlarını açıkladığını hatırlatan Yalçın, illerde çadırların kurulduğunu, sendika üyelerinin aileleri ve çocuklarıyla hep birlikte hareket ettiğini ifade etti.

Türkiye genelinde iş bırakıyorlar! Memur zammında yeni teklif sonrası karar aldılar 7

“Bu sürecin daha fazla uzamamasını, bir an önce teklifin gelmesini ve insanların huzura kavuşmasını istiyoruz” diyen Ali Yalçın, şunları kaydetti:

“Memur-Sen olarak 18 Ağustos Pazartesi günü Türkiye genelinde iş bırakacağız. Ankara'da Anadolu Meydanı'nda büyük miting gerçekleştireceğiz ve oradan Maliye Bakanlığı'na yürüyerek meselemizi bir kez daha anlatacağız. Buradan nöbet noktamızdan Mehmet Şimşek'e sesleniyoruz; Mali disiplin diyerek, çalışanların ücretlerini baskılamaktan vazgeçilsin, geçen dönem zaten enflasyona yenildik. Eylemlilik kararlılığımızı devam ettiren 81 ildeki tüm nöbet noktalarına selamlarımı yolluyor, nöbetteki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, sizlerle gurur duyuyoruz.”

Türkiye genelinde iş bırakıyorlar! Memur zammında yeni teklif sonrası karar aldılar 8

Çadır nöbetine katılan üyelere, Memur-Sen Ankara İl Temsilcisi Nevzat Öylek ev sahipliği yaptı. (DHA/AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
EPDK, doğal gaz dağıtım şirketinin yatırım tavanlarını revize ettiEPDK, doğal gaz dağıtım şirketinin yatırım tavanlarını revize etti
Konkordato Gider Avansı Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandıKonkordato Gider Avansı Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Anahtar Kelimeler:
Memur Toplu Sözleşme memur zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

YAŞ kararları sonrası 'sürpriz' iddia! Emekliye mi ayrılıyor?

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak Şampiyonlar Ligi tahmini!

'1+1 benzeri! Kira getirisi yüksek, fiyat olarak kolay ulaşılabilecek'

'1+1 benzeri! Kira getirisi yüksek, fiyat olarak kolay ulaşılabilecek'

'Birebir aynen gerçekleşecek gibi duruyor' Memur zammı...

'Birebir aynen gerçekleşecek gibi duruyor' Memur zammı...

Memura zam için ikinci toplantıdaki rakamı açıkladı

Memura zam için ikinci toplantıdaki rakamı açıkladı

Bakan Uraloğlu duyurdu! 2026 bitmeden açılmış olacak

Bakan Uraloğlu duyurdu! 2026 bitmeden açılmış olacak

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.