Türkiye için kritik enflasyon uyarısı: Goldman Sachs risk gördü

Goldman Sachs, Türkiye'nin ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdiği raporunda, çekirdek enflasyonda büyük ölçüde istikrar sağlandığını belirtti.
Banka, enerji fiyatlarındaki yükselişin ise enflasyondaki düşüş sürecini zorlaştırabilecek önemli bir risk olduğuna dikkat çekti.
Ağustosta yıllık manşet enflasyon, yüzde 31,8'den yüzde 31,5'e inerek piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Raporda, üç aylık hareketli ortalamaya göre çekirdek enflasyonun aylık artış hızının yüzde 1,8 civarında yatay seyrettiği kaydedildi.
Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, iç talepteki zayıflamanın çekirdek enflasyondaki yavaşlamaya destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.
Buna karşılık ekonomistler, yüksek enerji maliyetlerinin bankanın yıl sonu için öngördüğü yüzde 29'luk yıllık enflasyon tahmini üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu vurguladı.
Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve hizmet enflasyonunun düşüşe direnç göstermesi, bankanın para politikası beklentisinde de belirleyici oldu.
Analistler, bu koşullar altında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası duruşunu koruyacağını ve yakın vadede politika faizini sabit tutacağını öngördü
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