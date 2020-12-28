FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye ile İngiltere ticaret anlaşmasını imzalıyor

Türkiye ile İngiltere ticaret anlaşmasını imzalıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2020 17:14 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı, Brexit geçiş sürecinin sona ermesine günler kala Ankara ile serbest ticaret anlaşması imzalanacağını duyurdu.

Türkiye ile İngiltere ticaret anlaşmasını imzalıyor

Bu, İngiltere’nin imzalayacağı beşinci en büyük ticaret anlaşması olacak.Türkiye ile İngiltere arasında Salı günü serbest ticaret anlaşması imzalanacağı duyuruldu.

Pazar günü Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın, iki ülke arasında halihazırda geçerli olan ticari düzenlemelerin yerini alacağı belirtildi.

Ticaret Bakanı Liz Truss, Londra ile Ankara arasında varılan ikili özel anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Bu hafta imzalamayı planladığımız anlaşma gümrük vergisi alınmayan düzenlemeleri sürdürecek ve ticaret ilişkimizi destekleyecek. Birleşik Krallık'ta imalat, otomotiv ve çelik sektöründe binlerce istihdam için netlik sağlayacak" açıklamasında bulunan Bakan, "Şimdi Türkiye ile yakın gelecekte daha kapsamlı bir anlaşma imzalama noktasında iş birliği yapmayı iple çekiyoruz“ diye konuştu.

En büyük beşinci anlaşma

İmzalanacak anlaşmanın, gümrük vergisiz ticaret anlaşmalarını içerdiğini de kaydeden Truss, "Anlaşma, geçen yıl 18.6 milyar sterlin değerindeki ticaret ilişkimizin gelişmesini desteklemeye yardımcı olacak" dedi. İngiltere, söz konusu anlaşmanın Japonya, Kanada, İsviçre ve Norveç ile varılan anlaşmaların ardından imzalanacak beşinci en büyük ticaret anlaşması olduğunu kaydetti.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmasına işaret eden Brexit geçiş süreci, 1 Ocak'ta sonra eriyor. Bu tarihten itibaren İngiltere, AB piyasa ve gümrük birliğinin parçası olmayacak. AB ile İngiltere, ikili serbest ticaret anlaşmasına ilişkin mutabakata geçen hafta varmıştı. Türkiye de AB ile Birleşik Krallık arasında varılan anlaşmadan memnuniyetin duyduklarını dile getirmişti.

Reuters,DHA / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
O uygulamaya yoğun başvuru! O uygulamaya yoğun başvuru!
KYK burs ve kredisine zam geldi!KYK burs ve kredisine zam geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
İddialar şoke etmişti! O isim ortaya çıktı
İddialar şoke etmişti! O isim ortaya çıktı
Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama
Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama
2021 AGİ ne kadar oldu?
2021 AGİ ne kadar oldu?
Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!
Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!
İBB'de asgari ücret belli oldu!
İBB'de asgari ücret belli oldu!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Bakan açıkladı: Seyahat süresi 4 saatten 1 saate inecek
Bakan açıkladı: Seyahat süresi 4 saatten 1 saate inecek
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Asgari ücret zammı son durum gelişmeleri
Asgari ücret zammı son durum gelişmeleri
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk savunma sanayisi 2020 yılında çağ atladı
Türk savunma sanayisi 2020 yılında çağ atladı
Gram altın ne kadar? 28 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatlarında hareketlilik: İşte güncel altın fiyatları!
Commerzbank: Türk Lirası daha da güçlenebilir
Commerzbank: Türk Lirası daha da güçlenebilir
Evde bakım maaşı 2021... 2021 Ocak ayı evde bakım aylığı ne kadar ve ne zaman yatacak? Evde bakım parası arttı mı, zam geldi mi?
2021 evde bakım maaşı arttı!
Kayseri Büyükşehir Belediyesinde işçilerin asgari ücreti en düşük 3 bin 506 lira olacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesinde işçilerin asgari ücreti en düşük 3 bin 506 lira olacak
40 günde yaklaşık 76 milyar liralık alacak yapılandırıldı
O uygulamaya yoğun başvuru!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.