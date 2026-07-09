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Türkiye ile Irak’tan dev enerji hamlesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak’ın başkenti Bağdat’a resmi ziyarette bulundu.

Türkiye ile Irak’tan dev enerji hamlesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'tayız. Irak Petrol Bakanı Sayın Basim Muhammed Hüdeyir ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı başta olmak üzere petrol ve doğal gaz alanlarında geliştirebileceğimiz iş birliği başlıklarını değerlendirdik. Mevcut altyapının en etkin şekilde kullanılması ve yeni bağlantılarla desteklenmesi enerjideki ortak vizyonumuzun temelini oluşturuyor. Bu vizyon doğrultusunda, Kalkınma Yolu Projesi’ni yalnızca bir ticaret ve ulaştırma koridoru olarak değil aynı zamanda bölgesel bir enerji hattına dönüştürme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Irak’ta yeni kurulan Hükümet ile koordineli ve yakın bir iş birliği anlayışıyla ilerlemeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda atılacak somut adımların, iki ülke arasındaki ortaklığı daha ileri bir seviyeye taşıyacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Irak’tan dev enerji hamlesi! 1

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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