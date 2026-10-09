Türkiye kuru meyve ihracatından 9 ayda 1,1 milyar dolar gelir elde etti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden edinilen bilgilere göre, üzüm, incir, kayısı ve Antep fıstığı başta olmak üzere onlarca ürünü dünya sofralarına taşıyan Türkiye, ocak-eylül döneminde 231 bin 434 tonluk ürün ihraç etti.

ÜZÜM, İNCİR VE KAYISI İHRACATTA ÖNE ÇIKTI

Ege Bölgesi'nin önemli tarımsal ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzüm, sektörün ihracatında ilk sırada yer aldı. Yılın 9 ayında 112 bin 78 ton çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edilerek 336 milyon 416 bin dolar gelir sağlandı.

Aydın ve çevresindeki üretimiyle öne çıkan incirin kurutularak ihraç edilmesinden ise 210 milyon 585 bin dolar gelir elde edildi. Bu dönemde dış pazarlara 35 bin 137 ton kuru incir gönderildi.

Malatya'nın tarımsal üretimiyle özdeşleşen kayısı da sektörün başlıca ihracat ürünleri arasında yer aldı. Kuru kayısıda 24 bin 669 tonluk dış satımın karşılığı 199 milyon 951 bin dolar oldu.

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısının toplam ihracat geliri 746 milyon 952 bin dolara ulaştı.

Güneydoğu Anadolu'nun öne çıkan ürünlerinden Antep fıstığı ise 80 milyon 907 bin dolarlık ihracatla dış satıma katkı sağladı. Badem, çam fıstığı, ceviz, leblebi ve diğer meyve kuruları da sektörün ihraç ürünleri arasında yer aldı.

EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA

Türkiye'nin kuru meyve ve mamulleri ihracatında Almanya, 146 milyon 980 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 132 milyon 718 bin dolarla İngiltere ve 100 milyon 354 bin dolarla ABD izledi.

Üzüm ve incir üretiminin önemli merkezlerini barındıran Ege'de, Ege İhracatçı Birlikleri üzerinden 689 milyon 823 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Kuru meyve ve mamulleri sektörü, yılın 9 ayında ihracattan toplamda 1 milyar 126 milyon 64 bin dolar gelir sağladı.

"GEÇEN YILIN ÜZERİNDE İHRACAT HEDEFLİYORUZ"

Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Şemsettin Özgür, AA muhabirine, geçen yıl don nedeniyle özellikle kayısı ve üzümde ürün azlığı yaşandığını, bu yıl ise her iki üründe daha bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Sektörün büyük ölçüde yerli girdilerle üretim yaptığını belirten Özgür, artan ürün arzını dünya pazarlarında değerlendirerek ihracat gelirini yükseltmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Şemsettin Özgür, fiyatların uluslararası rekabet koşulları ve tüketici alışkanlıkları gözetilerek belirlenmesi gerektiğini aktararak, "Aşırı yüksek fiyat olduğu zaman pazarı kaybediyorsunuz. Çok düşük fiyat olduğu zaman da getiriyi kaybediyorsunuz. Bu yıl kuru meyve ürünlerimizde yüksek üretim bekliyoruz. Mümkün olan en çok ihracatla ülkemize en büyük getiriyi getirecek şekilde pazarlanması ve dünyada yer bulması lazım. Yıl sonunda geçen yılın üzerinde ihracat hedefliyoruz." dedi.

Fransa'da 17-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek dünyanın en önemli kuru meyve ve gıda fuarı SIAL Paris Uluslararası Gıda Fuarı'na katılacaklarını ifade eden Özgür, burada önemli işbirlikleri sağlayacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır