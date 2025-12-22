FİNANS

Türkiye'nin 3 büyük bankası birleşiyor!

Türkiye'nin önde gelen bankalarının birleşmesi bekleniyor. 2020 yılında kamuya ait sigorta şirketlerinin Türkiye Varlık Fonu çatısı altında birleşmesiyle kurulan Türkiye Sigorta'nın ardından kamu katılım bankaları için de gündeme geldiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

2020 yılında Ziraat Sigorta, Halk Sigorta ve Güneş Sigorta'nın birleşmesiyle kurulan Türkiye Sigorta, aradan geçen 5 yıl ile beraber müşteri portföyünü ve kârlılık oranlarını artırıyor. Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde hayata geçirilen bu birleşmenin ardından ekonomi yönetimi, benzer bir modeli Türkiye'de faaliyet gösteren kamu katılım bankaları için de gündemine aldı.

ŞUBAT AYINDA BAŞLAYACAK

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün haberine göre, halen faaliyet gösteren Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) faaliyet izni alan ve şubat ayında faaliyete başlaması beklenen Halk Katılım Bankası'nın bu birleşme planına dahil edilmesi öngörülüyor.
TEK BANKA OLARAK HİZMET VERECEK

Planlanan modelde, üç kamu katılım bankasının Türkiye Sigorta'da olduğu gibi Türkiye Varlık Fonu çatısı altında toplanarak, belirlenecek yeni bir isimle tek banka olarak hizmet vermesi hedefleniyor.
Kamuoyunda "faizsiz bankalar" olarak bilinen katılım bankaları, son yıllarda artan taleple birlikte bankacılık sektöründeki payını yükselterek toplam hacmin yaklaşık yüzde 10'una ulaştı. Ekonomi yönetiminin, sektöre yönelik bu ilgiyi dikkate alarak üç bankanın faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmeyi ve bu yolla ölçeği daha da büyütmeyi amaçladığı belirtiliyor.

