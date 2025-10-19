FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'nin 9 aylık çekici ihracatı yüzde 53 arttı

Türkiye'den yılın 9 ayında 1 milyar 380 milyon 823 bin dolarlık çekici ihracatı yapıldı.

Türkiye'nin 9 aylık çekici ihracatı yüzde 53 arttı

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici üretim sanayisi, ocak-eylül dönemindeki ihracatını 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 53 artırdı.

Geçen senenin 9 aylık döneminde 903 milyon 870 bin dolar olan çekici ihracatı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 380 milyon 823 bin dolara yükseldi.

Türkiye'den bu süreçte 53 ülkeye çekici gönderildi.

İLK SIRADAKİ ALMANYA'YA İHRACATTA YÜZDE 157 ARTIŞ

Sektör temsilcileri, ocak-eylül döneminde en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi.

Bu ülkeye ihracat, 2024'ün aynı aylarına kıyasla yüzde 157 artarak 96 milyon 231 bin dolardan 247 milyon 524 bin dolara çıktı. Almanya'ya dış satım, toplam çekici ihracatının yüzde 18'ini oluşturdu.

Sektör temsilcileri, ikinci sıradaki Birleşik Krallık'a geçen yılki seviyeyi koruyarak 177 milyon 548 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Aynı dönemde üçüncü sıradaki İspanya'ya ihracat ise yüzde 40 artışla 109 milyon 879 bin dolardan 154 milyon 131 bin dolara ulaştı.

Dördüncü sırada yer alan Slovenya'ya ocak-eylül dönemindeki çekici ihracatı yüzde 141'lik artışla 59 milyon 203 bin dolardan 142 milyon 714 bin dolara yükseldi.

BELÇİKA'YA ÇEKİCİ İHRACATI 140 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 76 milyon dolarlık ihracat yapılan Belçika'ya bu yılın aynı döneminde yüzde 84'lük yükselişle 139 milyon 841 bin dolarlık çekici gönderildi.

En çok ürün gönderilen 6. ülke olan Fransa'ya çekici ihracatı 9 ayda yüzde 103 artışla 49 milyon 884 bin dolardan 101 milyon 427 bin dolara çıktı.

Çekici ihracatında Polonya 75 milyon 558 bin dolarla 7'nci, İtalya 67 milyon 645 bin dolarla 8'inci, Norveç 35 milyon 77 bin dolarla 9'uncu ve Romanya da 32 milyon 137 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul, Ankara'dan o köye gelmeye başladılar! Fiyatı belli değil ama...İstanbul, Ankara'dan o köye gelmeye başladılar! Fiyatı belli değil ama...
Hollanda hükümeti el koymuştu! Çip üreticisi Nexperia, Çin birimi ile bağlantısını kestiHollanda hükümeti el koymuştu! Çip üreticisi Nexperia, Çin birimi ile bağlantısını kesti

Anahtar Kelimeler:
İhracat çekici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.