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TOGG'da önemli gelişme! Yeniden tasarlandı

03.06.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) için yerli ve milli imkanlarla kokpit tasarımı ve üretimi yapan Farplas Otomotiv'in, Türkiye'nin Otomobili'nin önemli yerli tedarikçilerinden ve paydaşlarından biri olduğunu belirterek, "TOGG, endüstrideki elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakalamış bir projemiz." ifadesini kullandı.

TOGG'da önemli gelişme! Yeniden tasarlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Varank, Kocaeli'de bulunan Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) incelemelerde bulundu.

AA'da yer alan habere göre otomobiller için iç ve dış plastik bazlı kompleks parçalar üreten Farplas Otomotiv'i ziyaret eden Varank, Fark Holding Üst Yöneticisi Ömer Burhanoğlu'ndan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Bakan Varank'a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam da eşlik etti. İşçilerle sohbet eden Varank, Renault'un Megane modelinde kullanılan fan taşıyıcısının metal sac montajını yaptı.

Varank, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, Farplas fabrikasında otomotiv endüstrisinde kullanılan plastik parçaların tasarlanıp üretildiğini söyledi.

'ÖNEMLİ ALANLARDAN BİRİ'

Tasarım kısmının otomotivin en önemli alanlarından biri olduğunun altını çizen Varank, "Farplas deyince aklımda plastik parçalar üreten bir fabrika vardı ama bugün gördüm ki özellikle dünya devi otomotiv firmalarıyla oturup otomobilin içinin dışının tasarımını yapan bir firmadan bahsediyoruz." diye konuştu.

'YERLİ TEDARİKÇİLER DAHA FAZLA KATMA DEĞER SAĞLAMALI'

Varank, otomotiv endüstrisinin dönüştüğünü ve bu dönüşümde yerli tedarikçilerin daha fazla katma değer sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Bunun yolu da mühendislikten ve tasarımdan geçiyor. İşte Farplas da bir otomobili tasarlayan, mühendisliğine katkı sağlayan ve daha sonra üretimini yapan bir firmamız." dedi.

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TOGG'un elektrikli araç ve otonom araç dönüşümünü yakalamış bir proje olduğuna dikkati çeken Varank, "Farplas da bu projenin önemli paydaşlarından biri. Burada Türkiye'nin Otomobili'ne yaptıkları katkıları kendilerinden dinledim. Türkiye'de otomotiv endüstrisini çok daha iyi yerlerde görmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Varank, Türkiye olarak nasıl daha fazla ihracat yapabileceklerinin derdinde olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti: "İşte Farplas da hem ciro anlamında hem ihracat anlamında hem de dünyanın çok farklı bölgelerindeki mühendislik ofisleri ve üretim tesisleriyle otomotiv endüstrisinde önemli paydaşlarımızdan biri.

Üretim süreçlerinde gördüğüm otomasyon ve dijitalleşme anlamında Türkiye'ye örnek olabilecek çalışmalarından etkilendim. Burada dijitalleşmeden, otomasyondan sonuna kadar faydalanılıyor."

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'DÖNÜŞÜM PLATFORMU'

Fark Holding Üst Yöneticisi Burhanoğlu da sürücünün etrafında olan bütün kontrol paneli, kapı panelleri, orta konsol, üstteki aydınlatma ve havalandırma üniteleri gibi parçaların tasarım ve üretimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

TOGG için de aynı tasarımı yaptıklarını ifade eden Burhanoğlu, "Onlar için yepyeni bir model kokpit tasarladık. Onun dışında da spoiler, şarj noktası ve üstteki anten üniteleri gibi farklı parçalarla yine TOGG ile çalışıyoruz. TOGG bizim için sadece bir araç projesi değil aynı zamanda bir dönüşüm platformu." değerlendirmesinde bulundu.

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TOGG'DAN 848.7 MİLYONLUK SERMAYE

Reuters'ta yer alana habere göre, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ödenmiş sermayesini 150 milyon liradan 996.77 milyon TL'ye çıkarırken; Kök Ulaşım'ın katılmadığı sermaye artışı sonrası Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu Holding'in her birinin şirketteki payı %19'dan %23'e yükseldi.

Kendi faaliyet alanlarını daraltma kararı alarak sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık'ın TOGG'daki hisseleri ise mevcut ortaklarca satın alınıyor.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre; şirketin ödenmiş sermayesinin tamamı daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle nakden 846.77 milyon TL artırılarak 150 milyon TL'den 996.77 milyon TL’ye çıkarıldı.

Bu kapsamda TOGG hissedarları Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu KAP'a yaptıkları açıklamalarda sermaye artırımına iştirak ettiklerini duyurdular. Üç hissedar da sermaye artırımı sonrasında KÖK'ün TOGG sermayesinde kalan %2.9 payının %0.2'lik kısmını da satın aldıklarını duyurdu.

Buna göre Turkcell, Vestel ve Anadolu Grubu'nun her birinin TOGG'daki nihai payları %19'dan %23'e yükselmiş oldu.

Kaynak: Reuters - AA

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