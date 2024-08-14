Türkiye'nin Çin ile ihracatı hız kesmeden devam ediyor! Temmuz ayı zirveyi gördü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çin merkezli otomotiv şirketi BYD arasında yatırıma yönelik anlaşma imzalanmıştı. Yapılan anlaşma sonucunda BYD'nin Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve mobilite AR-GE merkezi kurması öngörülüyor.

Batı ülkeleri ile ekonomik ve ticari anlamda problem yaşayan Çin, yönünü Türkiye'ye çevirmişti. Çin, Türkiye'deki pazarını büyütmeyi hedeflerken aynı zamanda etkinliğini de artırmak için stratejik olarak ticari ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmaya devam ediyor.

TÜRK ÜRÜNLERİNE TALEP ARTIYOR

Türkiye ile Çin arasında ihracat artarak devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Derneği'nin (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Çin'e ihracatı, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 312,9 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 16. ülke Çin oldu. Ülkeye dış satım, haziran ayına göre yüzde 37,5 artış kaydetti. Çin'e dış satım, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artarak 1,8 milyar dolara yükseldi.

MADEN ÜRÜNLERİ ZİRVEDE

Ülkeye, temmuzda en fazla ihracat 187,6 milyon dolarla madencilik sektöründe gerçekleşti.

Bu sektörü, 63,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 9,6 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 8,2 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 6,5 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörü izledi.

Madencilik ürünleri, Çin'e ocak-temmuz döneminde yapılan dış satımda da öne çıktı. Sektör, bu dönemde bu ülkeye 992,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak-temmuz döneminde, Çin'e kimyevi maddeler ve mamullerinden 312,2 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metaller sektöründen 93,3 milyon dolarlık, tekstil ve ham maddelerinden 73,6 milyon dolarlık, fındık ve mamullerinden 51,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

ANKARA'DAKİ ŞİRKETLER LİSTENİN BİRİNCİ SIRASINDA

Temmuzda, Çin'e en fazla ihracatı 111,8 milyon dolarla Ankaralı şirketler yaptı.

Ankara'yı, 77,8 milyon dolarla İstanbul, 33 milyon dolarla Kastamonu, 12,2 milyon dolarla İzmir, 9,8 milyon dolarla Konya takip etti.

Kaynak: AABu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır