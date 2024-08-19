Türkiye'nin devleri iflas ediyor... Toybox, Saadet, Sade mahkemeye başvurdu! Konkordato ilan etti

Türkiye yüksek enflasyon ve derin bir ekonomik kriziyle mücadele ederken şirketler de zor ekonomik şartlara dayanmaya çalışıyor. İstanbul'da hayat şartlarının iyice zorlaşması bazı şirketlerin üretimlerini durdurma noktasına getirdi.

İstanbul'da üretim yapan ve Türkiye'nin önde gelen dev şirketleri Toybox Gıda, Saadet Gıda, Sade Maya mahkemeye konkordato gerekçesiyle başvurdu.

15 BİN TONLUK ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİPTİ

Sektörün önde gelen şirketlerinden olan Toybox Gıda, 15 bin tonluk üretim kapasitesine sahipti. Şirketin, Jelly, Licorice, Marshmallow gibi ürünleri, konkordato kararı sonrası belirsiz bir alana süreklendi.

AYDA 2 BİN TONDAN FAZLA ÜRETİM YAPIYORDU

Saadet Gıda, 20.000 m2’lik kapalı alanda 400 çalışanıyla faaliyet gösteriyordu. Saadet Gıda, aylık olarak 2.200 ton üretim kapasitesine sahip firma yıllık olarak 600 ton üretimle gıda sektöründe güçlü bir konumdaydı.

HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

14 Ağustos tarihi itibarıyla kesin mühlet alan firmalar için mahkeme, komise heyet görevlendirdi. Finans uzmanı Figen Mengi, denetçi Suat Özyalçın ve hukukçu Prof. Dr. Müjgan Tunç Yücel’den oluşan bu heyet, firmaların malvarlıklarının korunması ve işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için çalışacak.