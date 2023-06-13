Türkiye'nin en büyüğü olacak: Bingöl'de 300 milyon tonluk keşif! 10 bin kişiye istihdam, cari açığa 600 milyon dolarlık katkı...

Bingöl'deki Servi köyünde yüz milyonlarca ton demir cevheri rezervi bulundu. Rezervin ekonomiye kazandırılması için hazırlıklar başladı. Proje kapsamında ilk etapta 800 milyon dolara kadar yatırım planlanıyor.

"ÇOK CİDDİ BİR KEŞİF"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memleketi Bingöl'ü ziyaretinde demir cevheri keşfini duyurdu. ERDEMİR'in Servi bölgesinde "çok ciddi" bir demir cevheri keşfettiğini açıklayan Yılmaz, "Proje çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yılmaz'ın açıklamasına göre ilk etapta proje için 800 milyon dolarlık yatırım planlanıyor. Ayrıca projenin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Gerek bölgeye gerekse Türkiye'ye katma değer kazandıracağı ifade edilen proje, yılda 600 milyon dolar cari açığı düşürecek. Ayrıca önemli ölçüde istihdam olanağı da sağlayacak.

300 MİLYON TONLUK REZERV

10 bin kişiye istihdam sunacağı belirtilen projeyle ilgili TRT Haber'de yer alan habere göre bölgede arama çalışmaları devam ediypr. Şimdiye dek 162 bin metre sondaj çalışması yapıldı ve yaklaşık 300 milyon ton demir cevheri rezervi tespit edildi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Proje kapsamındaki hedef ise tesiste toplam 100 milyon ton demir cevheri yani pelet üretilmesi. Tesis üretime başladığında Türkiye'nin en büyük demir cevheri peletleme tesisi olacak.

