Türkiye'nin en büyük kargo şirketlerinden birisiydi! Sürat kargo satışa çıkarıldı

TMSF'nin ihale ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, "Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 325 milyon TL olarak belirlendi. İhale 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un, kayyum olarak atandığı Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı Sürat Kargo Lojistik ve Dağıtım Hizmetleri AŞ ile Sürat Lojistik Hizmetleri AŞ'nin mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerinden oluşuyor.

BEDELİ 325 MİLYON LİRA

Muhammen bedeli 325 milyon bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 28 Temmuz 2021'de saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA



