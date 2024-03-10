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Türkiye’nin en ucuz Ramazan pidesi bu ilde satılacak! 350 gramı...

10.03.2024 15:23
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 350 gramlık Ramazan pidesini 7,5 lira olarak belirledi. Ramazan pidesi İstanbul, Ankara ve Antalya'da 15 liradan satılacak.

Türkiye’nin en ucuz Ramazan pidesi bu ilde satılacak! 350 gramı...

Türkiye’nin en ucuz Ramazan pidesi Balıkesir'de satılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 350 gramlık Kare Ramazan Pidesi’nin fiyatını 7,5 lira olarak belirledi. Balıkesirli vatandaşlar, pideye Fırıntaş büfelerinden ulaşabilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gramajına göre Türkiye’nin en uygun fiyatlı pidesini bu yılki Ramazan Ayı’nda da Fırıntaş Büfeleri ve satış noktalarından vatandaşlara 7,5 liradan ulaştıracak. Ramazan pidesinin lezzetini ve fiyatını “Balıkesir klasiği” klasiği olarak ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, hemşehrilerine bereketli ve hayırlı ramazanlar diledi.

Ramazan ayı boyunca vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen; somun ekmek, tam buğday ekmeği ve köylü ekmeğinin de üretimi devam edecek.

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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