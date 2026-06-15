Türkiye'nin rüzgar potansiyeli için yeni adımlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi amacıyla çalışmaların yoğunlaştırılacağını açıkladı. Bakanlık, nisan sonu itibarıyla rüzgar enerjisinin toplam kurulu güç içerisindeki payının yüzde 12'ye ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan, "15 Haziran Dünya Rüzgar Günü" kapsamında yapılan açıklamada, Türkiye'de 2002 yılında 19 megavat kurulu güce sahip olan ve toplam elektrik kurulu gücü içinde binde 1 pay alan rüzgar enerjisinin, nisan sonu itibarıyla 15 bin 75 megavata yükselerek kurulu güçte yüzde 12 paya ulaştığı belirtildi.

RÜZGAR ENERJİSİNDE BÜYÜK ATILIM

Açıklamada, rüzgar enerjisindeki büyümede kamunun düzenleyici rolü ile yerli ve yabancı yatırımcıların katkısının önemli olduğuna dikkat çekildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu ifadeleri hatırlatıldı: "2025'te 78 ilimizde irili ufaklı toplam 7 bin 110 elektrik üretim santrali hizmete girmiştir. Santrallerin toplam yatırım değeri yaklaşık 5,6 milyar dolar, kurulu gücü ise 8 bin 313 megavattır. Bunun 6 bin 63 megavatını güneş, 1946 megavatını rüzgar santralleri oluşturuyor."

DENİZ ÜSTÜ RÜZGARDA YEKA YARIŞMASI HAZIRLIĞI

Bakanlığın her yıl en az 2 bin megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışması düzenlediği belirtilen açıklamada, yeni YEKA modeli kapsamında 2024 ve 2025 yıllarında toplam 3 bin 800 megavatlık yeni kapasitenin tahsis edildiği ifade edildi. Bu yıl da 1500 megavatı rüzgar olmak üzere toplam 2 bin megavatın üzerinde yeni YEKA yarışmasının yapılacağı kaydedildi.

Ayrıca Bakanlığın, "offshore" olarak adlandırılan deniz üstü rüzgar enerjisi alanında da önemli çalışmalara başladığı vurgulandı. Açıklamada, "Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore sahası belirlendi. İzin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA yarışması yapılacak." bilgisine yer verildi.

2035 HEDEFİ: 120 BİN MEGAVAT

Açıklamada görüşleri yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2035 yılı için "rüzgar ve güneşte 120 bin megavat" hedefi bulunduğunu belirterek, "2035 yılına kadar offshore rüzgarda 5 bin megavatlık kurulu güce ulaşmak istiyoruz." dedi.

RÜZGARDA 140 BİN MEGAVATLIK POTANSİYEL

Karada ya da denizde, nerede olursa olsun ülke kaynaklarını milletin hizmetine sunmak için çalıştıklarını ifade eden Bayraktar, "Rüzgarda 140 bin megavatlık bir potansiyelimiz var. Bu potansiyeli harekete geçirmek için daha çok çalışacağız. Rüzgar türbinleri, ülkemizin enerjide bağımsızlığının en güçlü simgelerinden biri olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

YERLİ ÜRETİMDE ORANLAR YÜKSELİYOR

Yerli ve milli üretime büyük önem verdiklerini vurgulayan Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: "Halihazırda rüzgar türbinlerinde yüzde 60'ın üzerinde yerlilik oranına eriştik. Kule, jeneratör ve kanat üretimindeki yerlilik oranımız ise yüzde 70'in üzerine çıktı. Bugün artık sadece enerji tüketen değil, yerli ve milli imkanlarla teknoloji geliştiren, komponent üreten ve bunu ihraç eden bir ülkeyiz."

Kaynak: AA