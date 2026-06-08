Türkiye'nin tatil takvimi değişiyor: Yeni bir gün ekleniyor

Türkiye'de resmi tatil takviminde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlıklar sürüyor. Uzun süredir gündemde olan düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde resmi tatil sayısı artacak. Milyonlarca çalışan ve öğrenciyi ilgilendiren değişiklikle birlikte, yıllardır çeşitli coğrafyalarda kutlanan Nevruz'un da resmi statü kazanmasının önü açılacak.

TEKLİF SONBAHARDA MECLİS GÜNDEMİNDE

İktidar tarafından hazırlanan ve 21 Mart'ın ülke genelinde resmi tatil olarak kabul edilmesini öngören yasa teklifinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemine başlayacağı ekim ayında görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemenin kabul edilmesi halinde mevcut resmi tatil takvimine yeni bir gün eklenecek.

Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye'deki toplam resmi tatil süresi 15,5 günden 16,5 güne çıkacak. Düzenlemenin ilk kez 21 Mart 2027 tarihinde uygulanması planlanıyor.

ÇALIŞMALAR GEÇEN YIL BAŞLADI

Milyonlarca çalışan ve öğrenciyi ilgilendiren düzenleme için ilk adımlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamaların ardından atıldı. Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, taslak çalışma üzerinde teknik hazırlıkların sürdüğünü kamuoyuyla paylaşmıştı.

Ancak TBMM'nin temmuz ayında tatile girecek olması ve genel kurul gündemindeki yoğunluk nedeniyle teklifin yasalaşma süreci sonbahar dönemine kaldı. Haziran ayında 12. Yargı Paketi, öğrenci affı ve aile destek sistemleri gibi başlıkların öncelikli gündem olması nedeniyle Nevruz düzenlemesinin yeni yasama yılının ilk konuları arasında yer alması bekleniyor.

RESMİ TATİL SAYISI ARTACAK

Mevcut uygulamada yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile 1,5 gün olarak kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında bulunuyor.

Bunlara ek olarak Ramazan Bayramı'nın 3,5 günü ve Kurban Bayramı'nın 4,5 günü de resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Nevruz Bayramı'nın da takvime eklenmesi halinde yıllık resmi tatil süresi toplam 16,5 güne ulaşacak.

Yüzyıllardır çeşitli coğrafyalarda kutlanan Nevruz'un resmi tatil kapsamına alınmasıyla birlikte Türkiye'nin resmi tatil takviminde yeni bir dönem başlayacak.