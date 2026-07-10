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Türkiye'nin ticari araç ihracatı ilk 6 ayda yüzde 6,45 arttı

Türkiye'nin hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 6,45 artarak 3 milyar 415 milyon doları aştı.

Türkiye'nin ticari araç ihracatı ilk 6 ayda yüzde 6,45 arttı

Türkiye'nin hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, yılın ilk altı ayında 3 milyar 415 milyon 357 bin dolara ulaştı. Böylece sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek 3,5 milyar dolara yaklaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, otomotiv endüstrisi ocak-haziran döneminde toplam 20 milyar 839 milyon 897 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. "Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" grubu ise bu toplamın yüzde 16,4'ünü oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde 3 milyar 208 milyon 449 bin dolar olan ihracat, bu yıl yüzde 6,45 artışla 3 milyar 415 milyon 357 bin dolara yükseldi. Söz konusu dönemde 74 ülke ile özerk ve serbest bölgeye hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon gönderildi.

Türkiye nin ticari araç ihracatı ilk 6 ayda yüzde 6,45 arttı 1

EN BÜYÜK PAZAR YİNE BİRLEŞİK KRALLIK

Yılın ilk yarısında bu ürün grubunda en fazla ihracat yapılan ülke yine Birleşik Krallık oldu. Ancak bu ülkeye yapılan dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 gerileyerek 695 milyon 740 bin dolardan 662 milyon 197 bin dolara indi.

İkinci sırada yer alan Almanya'ya ihracat ise yüzde 1,3 artış gösterdi. Geçen yılın ilk altı ayında 541 milyon 834 bin dolar olan ihracat, bu yıl 548 milyon 720 bin dolara çıktı.

Fransa'ya yapılan hafif ticari araç ve kamyon ihracatı dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Bu ülkeye ihracat yüzde 61,5 artarak 271 milyon 419 bin dolardan 438 milyon 401 bin dolara yükseldi. İtalya'ya yapılan dış satım da yüzde 13 artışla 329 milyon 10 bin dolardan 372 milyon 335 bin dolara ulaştı.

Türkiye nin ticari araç ihracatı ilk 6 ayda yüzde 6,45 arttı 2

BELÇİKA VE AVUSTRALYA'DA GÜÇLÜ ARTIŞ

Slovenya'ya yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüş gösterdi. Bu ülkeye dış satım 375 milyon 961 bin dolardan 364 milyon 805 bin dolara geriledi.

Belçika'ya ihracat yüzde 34,5 artışla 244 milyon 931 bin dolara çıkarken, İspanya'ya yapılan ihracat yüzde 32,5 azalarak 228 milyon 190 bin dolar olarak gerçekleşti.

Avustralya ise ihracat artışının en dikkat çektiği pazarlardan biri oldu. Geçen yılın ilk yarısında 46 milyon 603 bin dolar seviyesinde olan hafif ticari araç ve kamyon ihracatı, bu yıl yüzde 54 artışla 71 milyon 646 bin dolara yükseldi.

Türkiye nin ticari araç ihracatı ilk 6 ayda yüzde 6,45 arttı 3

RUSYA'YA İHRACAT YENİDEN BAŞLADI

Ocak-haziran döneminde Avusturya'ya 63 milyon 850 bin dolarlık ihracat yapılırken, İrlanda 42 milyon 469 bin dolarlık hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatıyla ilk 10 pazar arasında yer aldı.

Geçen yılın aynı döneminde ihracat gerçekleştirilemeyen Rusya'ya ise bu yılın ilk altı ayında 1 milyon 274 bin dolarlık dış satım yapıldı. Ayrıca Somali, Gana, Hindistan, Tayland, Moldova, Beyaz Rusya, Cezayir, Gambiya ve Lübnan da ocak-haziran döneminde ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İhracat ticari araç
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