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Türkiye'nin yaş meyve ihracatı 9 ayda yüzde 48 artışla 1,3 milyar doları aştı

Türkiye, ocak-eylül döneminde 721 bin 858 ton yaş meyve ihracatından 1 milyar 363 milyon 753 bin dolar gelir elde etti.

Türkiye'nin yaş meyve ihracatı 9 ayda yüzde 48 artışla 1,3 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden edinilen bilgiye göre, 9 aylık dönemde şeftali, kiraz, kayısı, elma, nar ve incir gibi pek çok yaş meyve yurt dışındaki sofralara ulaştırıldı.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 650 bin 42 ton yaş meyve dış satımından 918 milyon 554 bin dolar gelir sağlanırken, bu yılın aynı döneminde 721 bin 858 ton karşılığı 1 milyar 363 milyon 753 bin dolar gelir elde edildi.

Sektörün ihracatı bu dönemde yıllık bazda miktar bakımından yüzde 11, değer bakımından yüzde 48 arttı.

İLK SIRADA ŞEFTALİ VAR

Yaş meyve dış satımında 373 milyon 272 bin dolarla şeftali ilk sırada yer aldı. Şeftaliyi, 240 milyon 161 bin dolarla kiraz ve vişne, 166 milyon 220 bin dolarla kayısı izledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre şeftali ihracatı yüzde 137, kiraz ve vişne ihracatı yüzde 403, kayısı ihracatı yüzde 95 arttı.

Bu dönemde 211 bin 582 ton şeftali, 70 bin 239 ton kiraz ve vişne ile 74 bin 510 ton kayısı ihraç edildi.

Elma dış satımından 99 milyon 998 bin dolar, nardan 97 milyon 707 bin dolar, incirden 88 milyon 521 bin dolar gelir sağlandı. Erik ihracatı ise yüzde 106 artışla 77 milyon 823 bin dolara çıktı.

EN BÜYÜK PAZAR IRAK

Türkiye'nin yaş meyve ihracatında Irak, 414 milyon 432 bin dolarla en büyük pazar oldu. Bu ülkeye yapılan dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 arttı.

Irak'ı 393 milyon 437 bin dolarla Rusya, 158 milyon 757 bin dolarla Almanya takip etti. Rusya'ya ihracat yüzde 64, Almanya'ya dış satım yüzde 63 artış gösterdi.

Türkiye Meyve Sebze Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin farklı iklim koşullarının ürün çeşitliliğini sağladığını söyledi.

Yaş meyve ihracatından önemli gelir elde edildiğini belirten Uçak, "Sektörümüzün ihracatı her yıl giderek artıyor. İhracatımız önemli seviyelere ulaşıyor. Yılın 9 ayında ihracatımızda sağlanan artış bizleri sevindiriyor. Şeftali, kiraz ve kayısı bu dönemde öne çıkan ürünlerimiz oldu." dedi.

Uçak, ihracattaki başarıyı sürdürmek için gayret ettiklerini dile getirerek şunları ifade etti: "Hedefimiz, mevcut pazar ve müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendirirken Türk meyvelerini yeni pazarlara da ulaştırmak. Bu süreçte ürünün bahçedeki kalitesini tüketiciye ulaşana kadar korumak büyük önem taşıyor. Üretimden paketlemeye, taşımadan pazarlamaya kadar zincirin her halkasında aynı özeni göstermeliyiz. Üreticimizle ihracatçımızın birlikte çalışması, ihracattaki başarının devamlılığı açısından önemli."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat Türkiye İhracatçılar Meclisi meyve ve sebze
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