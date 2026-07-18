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Türkiye'nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı! İlk sinyal alındı

Milli Uzay Programı'nın kritik projelerinden biri olan yerli atomik saat, SpaceX'in Transporter-17 göreviyle uzaya gönderildi. İlk sinyal başarıyla alınırken, Türkiye kritik uzay teknolojisinde yeni bir eşiği daha geride bıraktı.

Türkiye'nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı! İlk sinyal alındı

Türkiye'nin yerli atomik saati başarıyla uzaya gönderildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı'nın stratejik hedefleri arasında yer alan, bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi için kritik öneme sahip Rubidyum Atomik Saat'in (RAFS) uzaya fırlatıldığını ve uzay aracından ilk sinyalin başarıyla alındığını bildirdi.

Kacır, Rubidyum Atomik Saat ve Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Atomik saatlerin, atomların ve elektronların enerji seviyeleri arasındaki sabit titreşim frekanslarını (rezonans) referans alarak, zamanı son derece yüksek hassasiyette ölçtüğünü belirten Kacır, rubidyum atomunun 1 saniyede farklı enerji seviyeleri arasında 6 milyar 834 milyon 682 bin 610 kez titreştiğini aktardı.

Türkiye nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı! İlk sinyal alındı 1

Kacır, Türkiye'nin yerli atomik saatinin uzaya fırlatıldığına dikkati çekerek, "Milli Uzay Programı'mızın stratejik hedefleri arasında yer alan bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi için kritik öneme sahip Rubidyum Atomik Saati, SpaceX Transporter-17 görevi kapsamında başarıyla uzaya fırlatıldı. Uzay aracından ilk sinyal de başarıyla alındı." ifadesini kullandı.

"ATOMİK SAAT BİRÇOK KRİTİK TEKNOLOJİYE KATKI SAĞLAYACAK"

Gelecekteki çalışmalar için kilometre taşı olan Rubidyum Atomik Saat'in, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstütisü (UME) ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK Uzay ve İTÜNOVA işbirliğiyle yerli olarak geliştirildiğine değinen Kacır, saatin haberleşmeden navigasyona, bilimsel araştırmalardan uydu sistemlerine kadar birçok kritik teknolojiye katkı sağlayacağına işaret etti.

Türkiye nin yerli atomik saati uzaya fırlatıldı! İlk sinyal alındı 2

Kacır, küp uydu üzerinde uzay ortamında doğrulanacak olan Rubidyum Atomik Saat'in, Türkiye'nin uzay tabanlı zamanlama ve frekans teknolojilerindeki yerli ve milli yetkinliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir basamak niteliği taşıdığının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elde edilecek verilerle, gelecekte uydu sistemleri, haberleşme altyapıları, navigasyon uygulamaları ve bilimsel uzay görevlerinde kullanılabilecek yüksek hassasiyetli atomik saat teknolojilerine yönelik değerli kazanımlar sağlanacak. Uzay ekosisteminde yerli ve milli teknolojiler geliştirme vizyonumuzun önemli bir göstergesi olan bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. SpaceX Transporter-17 görevinin başarıyla tamamlanmasıyla, Türkiye uzayda doğrulanmış atomik saat teknolojisine sahip ülkeler arasına katılacak. Böylece, bugüne kadar yurt dışından temin edilen bu kritik teknoloji milli imkanlarla geliştirilecek, uydu üreticileri için maliyet ve tedarik avantajı sağlanırken dışa bağımlılık azalacak. Proje kapsamında kazanılan mühendislik, test ve operasyon deneyimi ise Türkiye'nin gelecek nesil uydu sistemleri ve uzay teknolojileri geliştirme kapasitesini güçlendirecek."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uzay Türkiye Mehmet Fatih Kacır
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