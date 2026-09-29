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Türkiye’nin yerli telefonu geliyor! İşte üretileceği il...

ABD Yatırım Konferansı’nda gazetecilere konuşan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, 'yerli ve milli' cep telefonu projesinden söz etti. Şahin, Malatya’da yerli cep telefonu üretileceğini duyurdu.

Türkiye’nin yerli telefonu geliyor! İşte üretileceği il...
Cansu Çamcı

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, ABD Yatırım Konferansı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Şahin, ABD'de gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin yerli ve milli telefon projesine değindi.

"MALATYA'DA ÜRETİLECEK"

Şahin, telefonun geniş bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirterek, "Orta-üst segmentte konumlandırılması hedefleniyor Yerli telefondaki önemli amaçlardan biri de kendi segmentinde güçlü biçimde rekabet edebilecek bir ürün geliştirmek. Türk mühendislerin üzerinde çalıştığı telefon, Anadolu’dan çıkacak ve Malatya'da üretilecek" dedi.

Türkiye’nin yerli telefonu geliyor! İşte üretileceği il... 1

TELEFONA VERİLECEK İSİM İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türkiye’nin yeni yerli akıllı telefonu için marka çalışmaları da devam ediyor. Küresel pazarda bilinirliği yüksek, güçlü ve akılda kalıcı bir isim belirlenmesi hedefleniyor.

"TEKNOLOJİ BİRİKİMİMİZİ COP31'İN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Şahin, Türk Telekom'un, Antalya'da yapılacak COP31 çalışmaları hakkında da bilgi vererek şunları söyledi:

"Alanda 5G hizmeti sunulacak. Güçlü dijital altyapımızı ve teknoloji birikimimizi COP31'in hizmetine sunacağız. 5G ile gerçekleştirilen hız testinde bin megabite kadar hız sağlanacak."

Şahin, Türk Telekom'un Milli Teknoloji Vizyonu'na dikkati çekti. "2005'ten bu yana dijital dönüşüm için 24 virgül 5 milyar dolar yatırım yapıldı. Küresel standartları belirleyen, üreten ve dünyaya sunan bir teknoloji üssü haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Türk Telekom, yenilikçi teknolojileri hayata geçirmenin yanı sıra geliştirdiği yerli ve milli çözümlerle geleceğin dijital dünyasını şekillendiriyor" diye konuştu.

HEDEF YILLIK 800 GİGAVATLIK ENERJİ ÜRETİMİ

Şahin, Türk Telekom'un yaptığı Güneş Enerji Santral yatırımlarına hakkında da konuştu. Sivas'taki GES'in yıllık 128 megavat kapasiteyle üretime başladığını Malatya ve Ağrı'da yeni tesislerin planlandığını ifade etti.

Hedef ise yıllık 800 gigavatlık enerji üretimi, 350 bin ton karbon salımının önlenmesi olduğunu vurguladı.

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