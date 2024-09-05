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Türkiye'nin yol haritasına güncelleme! Bugün açıklanıyor: 3 temel değişiklik yolda

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
05.09.2024 07:08
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2025-2027 dönemini kapsayan yeni "Orta Vadeli Program" bugün açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz programın ana çerçevesinin değişmeyeceğini vurguladı. 3 temel noktada güncelleme mesajı verdi.

Türkiye'nin yol haritasına güncelleme! Bugün açıklanıyor: 3 temel değişiklik yolda

2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programda temel çerçeve korunacak, ancak bazı makroekonomik göstergelerde güncellemeler yapılacak. Hedef; tek haneli enflasyonla, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odağında sürdürülebilir büyümeyi sağlamak.

"3 TEMEL GÜNCELLEME SÖZ KONUSU"

Güncellenmiş OVP ile ilgili uzun bir süredir çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Üç temel güncelleme söz konusu. Makroekonomik değerler, büyümeden tutun milli gelire, ihracattan tutun turizme, makro rakamlarımızı güncellemiş olacağız. Enflasyon rakamları yine bunun içinde. Bütçe büyüklüklerimiz, bütçe açığımızın ne olacağı, harcamalarımız, gelirlerimiz bütün bu rakamlar Orta Vadeli Programımızda yer alacak" ifadelerini kullandı.

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Yılmaz, üç ayaklı stratejiyle hareket ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Para politikaları, maliye politikaları ve yapısal reformlar. Bunu yine güncel OVP'de göreceksiniz. Önümüzdeki Perşembe günü sabah saatlerinde bir planlama yapmış durumdayız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu süreci de takip ederek planımız, 5 Eylül Perşembe günü güncel OVP'yi toplumumuzla, kamuoyuyla paylaşmak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte bu programımızın detaylarını kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Öngörülebilirliği artırıcı bir şekilde, gerçekçi, tutarlı bir programı toplumumuzla ve ilgili kesimlerle paylaşmış olacağız."

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"ENFLASYON, BÜYÜME VE CARİ DENGEDE GÜNCELLEME OLABİLİR"

Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Harun Türker Kara, "Makroekonomik değişkenlerde enflasyon, cari açık, dış ve iç denge verilerini değerlendiririz. Enflasyonda, Merkez Bankası ile uyumlu bir patikada ilerleyecek rakamlar bekliyoruz. Büyüme tarafında ise ılımlı göstergeler ve beklentiler görebiliriz. Cari dengede daha olumlu bir değerlendirme öngörülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni OVP’de "tasarruf" başlığı ön planda olacak. Bütçe hedefleri de planda yer alacak. Mali disiplin, para politikası ve yapısal dönüşüm, ana araçlar olarak önemini koruyacak.

Türker, "Alınan tasarruf tedbirleriyle ilgili değerlendirmeler yapılacak ve gelecekteki tedbirlerin etkileri ele alınacak. Yapısal reformlara dair değerlendirmeler de yer alacak, OVP ile kalkınma planları arasındaki uyum sağlanacak" ifadelerini kullandı.

OVP, kamu ve özel sektöre öngörülebilir bir yol haritası sunması açısından büyük önem taşıyor. Yapılacak güncellemeler, piyasalara gelecek dönemin para politikaları hakkında kritik sinyaller verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Orta Vadeli Program (OVP)
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