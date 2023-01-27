FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkiye'nin yüz ölçümünü 7 km2 daha artıracak! 'Cazibe merkezi olacak'

Türkiye'nin yüz ölçümünü 7 km2 daha artıracak! 'Cazibe merkezi olacak'

27.01.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yüz ölçümünü 7 kilometrekare daha artıran lojistik limanda dolgu çalışması sürüyor. Rize'de Karadeniz'e dolgu yapılarak kazanılacak alanda, yılda 3 milyon ton kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin ton konteyner taşımacılığı ile bölge ticaretine yılda 200 milyon doları aşkın katkı sunulacak. İyidere Lojistik Limanı'nda dolgu çalışmalarının yüzde 40'ı tamamlandı. Deniz dolgusuyla 18 bin kişiye istihdam sağlayacak projeye dair "Bölgemiz cazibe merkezi olacak" denildi.

Türkiye'nin yüz ölçümünü 7 km2 daha artıracak! 'Cazibe merkezi olacak'

İyidere ilçesinde, kentte havalimanının ardından denize dolgu ikinci büyük proje olan İyidere Lojistik Liman projesinde çalışmalar, 24 saat esasına göre sürdürülüyor. İkizdere’deki Cevizlik taş ocağından kamyonlarla nakledilerek denize döküldüğü dolgu sahası çalışmasında yüzde 40 seviyesine ulaşıldı. Yılda 3 milyon ton kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin ton konteyner taşımacılığı ile bölge ticaretine yılda 200 milyon doları aşkın katkı sunacak proje, dolaylı olarak 18 bin kişiye ekmek kapısı olacak. Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü 7 kilometrekare daha artıran deniz dolusuyla 1 milyar lirayı aşkın maliyetli projenin 2023 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

6e5a16807710a8064524a3bc345fcb8a

"STRATEJİK PROJE"

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, proje tamamlandıktan sonra Türkiye’nin önemli alanlarından biri olacağını belirterek, “Çalışmalar 24 saat esasına göre aralıksız devam ediyor. Şu an itibarıyla dolgu olarak yüzde 40 civarına ulaşmış durumdayız. Belirlenen tarihte de lojistik merkezi bitmiş olacak. Merkez bittikten sonra olay bitmiyor tabii. Ardından demir yolu projesi gündeme gelecek. Çünkü lojistik merkezi için en önemli bağlantı. Bu proje hem bölgemiz hem şehrimiz için stratejik bir proje. Bitiminde bu bölge ülkemizin en önemli alanlarından biri haline gelecek” dedi.

9bdd801c7a963e1604f1153633002798

"İLİMİZ VE BÖLGEMİZ ÇOK ÖNEMLİ BİR CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

İyidere Lojistik Limanı'nın faaliyete geçmesiyle bölgeye istihdam katkısı sunacağını söyleyen Karamehmetoğlu, “Bu merkezde yılda ortalama 3 milyon ton kargo 8 milyon ton kuru yük ve onun haricin de de yılda 100 bin ton konteyner taşımacılığı yapılacak şekilde planlandı. İnşallah proje bittiğinde ilimiz ve bölgemiz çok önemli bir cazibe merkezi olacak. Lojistiğin çalışmaya başlamasıyla birlikte 2 bin 500 kişinin çalışmaya başlayacağı ve bu sayının yan tedarikçilerle 18 bin civarına çıkmış olacak. O nedenle bu projenin bölgeye katacağı çok şey var” diye konuştu. (DHA)

8863f16812f9811f98ccfa30ed560bc4

Ticarete ilişkin "torba kanun teklifi" TBMM'de kabul edildi Ticarete ilişkin "torba kanun teklifi" TBMM'de kabul edildi

35898038d6efd5aa4af419f20aac66c2

46880634a881eb4dee4d1163bfb204d9

a0e9bf04b1a31e099d5f5ce647e8ecf5

ad782aa62184f7dab0244a326315447f

b6f8ffe6e7c8582ba297c8b879d3cab3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilde 109 ton altın bulunmuştu! Beklenen gün geldi! İlk altın külçesini Cumhurbaşkanı Erdoğan dökecekO ilde 109 ton altın bulunmuştu! Beklenen gün geldi! İlk altın külçesini Cumhurbaşkanı Erdoğan dökecek
EYT'de 1 Mart heyecanı! Emekli maaş hesaplama tablosunda yüzde 17'lik farkEYT'de 1 Mart heyecanı! Emekli maaş hesaplama tablosunda yüzde 17'lik fark
Her bir sıfır otomobile karşılık 11 ikinci el araba satıldıHer bir sıfır otomobile karşılık 11 ikinci el araba satıldı
Anahtar Kelimeler:
istihdam kargo taşımacılık ticaret türkiye yüzölçümü

En Çok Okunan Haberler

Kadro kapsamı genişliyor!

Kadro kapsamı genişliyor!

EYT'lilere kötü haber! Tavan miktarı aşağıya çekildi

EYT'lilere kötü haber! Tavan miktarı aşağıya çekildi

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

Bakanlık harekete geçti! 0 km otomobil satışına inceleme

Bakanlık harekete geçti! 0 km otomobil satışına inceleme

Ticarete ilişkin "torba kanun teklifi" TBMM'de kabul edildi

Ticarete ilişkin "torba kanun teklifi" TBMM'de kabul edildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Güzel koku olmazsa olmazım!" diyenler buraya! 2023'ün en iyi erkek parfümlerini sizler için seçtik

"Güzel koku olmazsa olmazım!" diyenler buraya! 2023'ün en iyi erkek parfümlerini sizler için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.