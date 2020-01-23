Türkiye Petrolleri madeni yağ ailesini yeniledi

Akaryakıt sektörünün güçlü oyuncularından Türkiye Petrolleri (TP) , inovasyon çalışmaları kapsamında madeni yağ ürünlerini yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni formu, içeriği ve ambalajıyla yeni TP madeni yağları, binek, hafif ticari ve ağır vasıta araçlar ile iş makinelerinin şanzıman ve diferansiyel sistemlerinde zor şartlarda üstün koruma sağlarken, araçların motor ve ekipman ömrünü uzatıyor, iklim ve yol koşulunda sorunsuz ve ekonomik performans sağlıyor.

İsimlerini değerli taşlardan alan yeni seri, binek araçlar için Bornit ve Oniks, ticari araçlar için Rodonit ve Florit, motosikletlere özel ise Kurpit madeni yağları olarak piyasaya sürülüyor.

Transmisyon ve dişli yağlarında Granat ve ATF, endüstriyel yağlarda Akik, Azurit, SUPERCOMP serisi, deniz yağlarında ise LUBE2MARINE serisi tüketicilerle buluşacak.

Tamamlayıcı ürünler grubunda ise CARMED serisi ve yüksek kalite standartlarında ileri teknoloji antifiriz ürünleri de TP madeni yağlarının yenilenen ürünleri arasında olduğu bildirildi.