Türkiye su ürünleri üretiminde vites yükseltti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin su ürünleri istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, su ürünleri üretimi geçen yıla kıyasla yüzde 11,1 artış göstererek 1 milyon 37 bin 19 tona ulaştı. Toplam üretimin yüzde 33,4'ünü avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları oluştururken, yüzde 3,1'i diğer deniz ürünlerinden, yüzde 3,1'i iç su ürünlerinden ve yüzde 60,4'ü yetiştiricilik faaliyetlerinden sağlandı.

2025 yılında avcılık yoluyla gerçekleştirilen toplam üretim 410 bin 428 ton olarak kaydedilirken, yetiştiricilik üretimi 626 bin 591 ton oldu. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 17,3 artış gösterirken, iç su ürünleri avcılığı yüzde 4,3 geriledi. Aynı dönemde avlanan deniz balıkları miktarı 346 bin 366 ton olarak gerçekleşti. Tür bazında değerlendirildiğinde, 245 bin 261 tonluk av miktarıyla hamsi en çok avlanan deniz balığı oldu. Hamsiyi 28 bin 388 ton ile çaça, 19 bin 667 ton ile sardalya izledi.

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YETİŞTİRİCİLİK ÜRETİMİNDE YÜZDE 8,6 ARTIŞ

Yetiştiricilik yoluyla elde edilen 2025 yılı üretiminin 440 bin 817 tonu, yani yüzde 70,4'ü denizlerde; 185 bin 774 tonu, yani yüzde 29,6'sı ise iç sularda gerçekleştirildi. Yetiştiricilikte öne çıkan türler arasında iç sularda 185 bin 310 ton ile alabalık ilk sırada yer aldı. Denizlerde ise 174 bin 859 tonluk üretimle levrek ve 164 bin 643 tonluk üretimle çipura en fazla yetiştirilen balık türleri oldu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır