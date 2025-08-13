FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye, Suriye'ye ihracatta 2 milyar doları aşmayı hedefliyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye ve Suriye arasında imzalanan yeni nesil kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasıyla birlikte yıl sonunda bu ülkeye ihracatın 2 milyar doları aşmasını beklediklerini bildirdi.

Türkiye, Suriye'ye ihracatta 2 milyar doları aşmayı hedefliyor

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Celal Kadooğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesinin çalışmaları kapsamında, Birlik olarak Şam Ticaret Odası ve Halep Ticaret Odası ile ayrı ayrı mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti.

TİM Suriye Masası olarak, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı heyetiyle de bir araya geldiklerini ve Türkiye-Suriye ticari ilişkileri, bölgesel yatırım konuları ve kurumlar arası iş birliğine yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Kadooğlu, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirme konusunda büyük bir istek ve karşılıklı güven mevcut. Suriye ile daha önce imzalanan ancak 2011'den sonra fiilen işlemeyen serbest ticaret anlaşmasının yerine çok daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması yapılması yönünde Bakanlığımızın önemli girişimleri var. Türkiye'nin Suriye'ye ihracatı yüzde 49,3 artışla 1,2 milyar doları aştı ve yılın ilk 7 ayında Güneydoğu'nun payı 500 milyon dolara yaklaştı. Mevcut sipariş ortamına göre yıl sonuna kadar Türkiye'nin Suriye'ye ihracatının 2 milyar doları aşmasını, bölgemizin ise 1 milyar dolara yaklaşmasını bekliyoruz."

Kadooğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Suriye'ye ihracatında yılın ilk 7 aylık döneminde yüzde 41 yükseliş olduğunu ifade etti.

Hububat sektörünün toplam ihracatta ilk sıradaki yerini koruduğunu belirten Kadooğlu, "İki ülke arasında özellikle kimyevi maddeler ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller ile elektrik-elektronik gibi farklı sektörlerde ciddi bir hareketlilik gözlemliyoruz. 27 Ağustos-5 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 62. Şam Uluslararası Fuarı kapsamında milli stantla bir katılım organizasyonumuz olacak. Bu etkinliğin karşılıklı yatırım fırsatlarının hayata geçirilmesine yönelik önemli fırsat sunacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur ve emeklilerinden 'zam teklifi' tepkisi! Memur ve emeklilerinden 'zam teklifi' tepkisi!
Küresel ısınma arıcıları tedirgin ediyorKüresel ısınma arıcıları tedirgin ediyor

Anahtar Kelimeler:
suriye İhracat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Şanlıurfa'da korkunç olay! Elektrik akımına kapılıp yere çakıldı

Saatlik ücret 4500 TL! 'Az çalışıyoruz, müşterilerimizi gezmek zorundayız'

Saatlik ücret 4500 TL! 'Az çalışıyoruz, müşterilerimizi gezmek zorundayız'

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

Özlem Çerçioğlu iddiaları gündem olmuştu! Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

CHP'de 'Özlem Çerçioğlu' kaosu yaşanıyor! Eski sözleri gündem oldu... Whatsapp yazışmaları çıktı: 'Başkanın talimatı...'

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükseliş

Kriptoda piyasalar yeşile döndü! 24 saatte sert yükseliş

Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.