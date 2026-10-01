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Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanlığı, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girdiğinin, mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemelerinin ise 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Ukrayna, ticari ilişkileri daha öngörülebilir bir çerçevede geliştirmeyi amaçlıyor. Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Mal ticaretine ilişkin gümrük vergisi düzenlemeleri 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Anlaşma, mevcut koşullarda iki ülke arasındaki ticaretin daha öngörülebilir kurallar çerçevesinde sürdürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. 3 Şubat 2022 tarihinde imzalanan anlaşma, iki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa vadede 10 milyar dolara ulaşması yönündeki ortak hedef doğrultusunda ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir çerçeve oluşturuyor" denildi.

Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi 1

TÜRKİYE VE UKRAYNA ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Anlaşmanın hassas sektörleri de dikkate alarak hazırlandığı belirtilen açıklamada, "Tarafların hassas sektörleri de dikkate alınarak hazırlanan Anlaşma; mal ticaretinin yanı sıra hizmetler, yatırımlar, elektronik ticaret, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük iş birliğine ilişkin düzenlemeler içeriyor. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ve transit taşımaların kotasız gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemelerin ticari akışların desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Ukrayna’nın Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyonunun ilerlediği bir dönemde Anlaşma, Türk ve Ukraynalı işletmeler için tercihli ticaret imkanlarının sürdürülmesine yönelik bir çerçeve sunarken, diğer üçüncü ülke tedarikçilerine karşı rekabet avantajı sağlayacak" ifadelerine yer verildi.

Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ukrayna ticaret
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